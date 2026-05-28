El Congreso convalida la reforma del copago farmacéutico

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, con 164 votos a favor, 33 en contra de Vox y 164 abstenciones del PP, ERC y Junts.

La norma, defendida por la ministra de Sanidad, Mónica García, pretende "reforzar la equidad" en el acceso a los medicamentos, ampliando de tres a seis los tramos de aportación e incorporando topes mensuales según la renta para la población activa. En el caso de los pensionistas, se añade un nuevo tramo y se pasa de tres a cuatro.

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