El Congreso convalida la reforma del copago farmacéutico

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. - Isa Saiz - Europa Press
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Publicado: jueves, 28 mayo 2026 13:10
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MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, con 164 votos a favor, 33 en contra de Vox y 164 abstenciones del PP, ERC y Junts.

La norma, defendida por la ministra de Sanidad, Mónica García, pretende "reforzar la equidad" en el acceso a los medicamentos, ampliando de tres a seis los tramos de aportación e incorporando topes mensuales según la renta para la población activa. En el caso de los pensionistas, se añade un nuevo tramo y se pasa de tres a cuatro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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