El Congreso avanza en la tramitación para garantizar un cribado neonatal homogéneo en toda España

Archivo - Imagen de recurso de una prueba del talón a un recién nacido. - ISAYILDIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad ha aprobado este jueves el informe de la ponencia sobre la Proposición de Ley del Programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinada a reforzar esta prestación y garantizar su aplicación homogénea en todo el país.

La iniciativa ha salido adelante con 33 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, e incorpora una enmienda transaccional acordada por PSOE, PP y Sumar para garantizar la confidencialidad de los acuerdos de los precios de los medicamentos financiados públicamente.

La finalidad de la ley es mejorar el programa de enfermedades congénitas en prueba de talón del Sistema Nacional de Salud, estableciendo la garantía de la evaluación del programa, con una periodicidad mínima.

"Existen diferencias importantes entre los programas de las diferentes comunidades autónomas y por ello es necesario avanzar hacia una mayor equidad, respetando al mismo tiempo el marco competencial y las garantías del procedimiento legal", ha destacado la diputada del PSOE Carmen Martínez.

Por su parte, el diputado del PP Antonio Cavacasillas ha defendido los cribados neonatales como una política de sentido común. "Defendemos un modelo que garantice universalidad, calidad y equidad, y que amplíe el acceso en función de la evidencia científica y no de la arbitrariedad territorial", ha apuntado.

El diputado de Vox Tomás Fernández ha subrayado que la ley "no llega donde debería", ya que "en la práctica va a seguir manteniendo una alta fragmentación autonómica".

CONFIDENCIALIDAD DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS FINANCIADOS

La iniciativa incorpora una enmienda transaccional para garantizar la confidencialidad de los acuerdos sobre los precios de los medicamentos financiados públicamente. Este ha sido el motivo por el que Podemos ha votado en contra. Su diputado Javier Sánchez Serna ha denunciado que se trata de una reforma "metida por la puerta de atrás, sin debate específico".

"Lo que hoy se vota es una reforma que blinda también por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por medicamentos financiados con dinero de todos", ha lamentado el diputado de Podemos.

Tras ello, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha defendido que la enmienda, aunque a primera vista pueda parecer contraintuitiva, constituye un "paso imprescindible" para protegerse frente a la cláusula de nación más favorecida impulsada por Donald Trump y favorecer la comercialización temprana de medicamentos en España.

No obstante, Cofiño ha subrayado que tanto las organizaciones como las asociaciones de pacientes o cualquier persona física pueden solicitar la intervención de los mecanismos correspondientes para activar procesos de investigación, supervisión o transparencia, de modo que los órganos competentes revisen posibles irregularidades.