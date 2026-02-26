El Congreso aprueba una PNL del PP para instar al Gobierno a reforzar los recursos de la investigación contra el cáncer

Archivo - Laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno a dotar de "todos los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios" para avanzar en la investigación contra el cáncer.

La proposición ha recibido 17 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones y se enmarca en la petición de financiación del equipo liderado por el bioquímico Mariano Barbacid, tras los resultados positivos que ha obtenido en una investigación con ratones frente al cáncer de páncreas.

"Resulta difícil de entender que un científico de ese nivel tenga que dedicar parte de su tiempo a buscar financiación como si estuviera mendigando recursos para continuar su trabajo. Un país serio no puede permitirse que quienes están más cerca de salvar vidas dependan de colectas, campañas o apoyos puntuales para mantener a sus investigaciones", ha señalado el diputado 'popular' Pablo Pérez.

Durante el turno de defensa de la propuesta, Pérez ha criticado que el Gobierno "presume de cifras récord" en inversión en ciencia, mientras que "los centros siguen denunciando precariedad, fuga de talento y falta de estabilidad", algo que ha relacionado con que los datos que da el Gobierno "no tienen en cuenta la inflación acumulada en los últimos años". "Los números sin contexto pueden ser profundamente engañosos", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que España "tiene talento a nivel mundial de primer nivel", pero "no siempre tiene un marco estable, previsible y competitivo" para este talento. Por ello, ha insistido en que "hace falta una planificación plurianual, una ejecución ágil, estabilidad laboral para los investigadores" y "un compromiso real con los ensayos clínicos".

Desde Sumar, Francisco Sierra ha evidenciado las "contradicciones" del Partido Popular en la presentación de esta PNL, censurando que reclamen que el Gobierno central impulse la ciencia, mientras que en las autonomías que lideran efectúan "recortes" en este ámbito.

"Apoyen los presupuestos generales del Estado, la Estrategia Nacional de Ciencia en sus comunidades autónomas y sean consecuentes con las líneas estratégicas de política de Estado, no con titulares de prensa, sino con políticas efectivas", ha demandado a los 'populares'.

Por su parte, el diputado del PSOE Jesús Mayoral ha defendido las políticas del Gobierno para impulsar la ciencia pública, afirmando que ha destinado, desde 2018, 1.137 millones de euros a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, a la vez que ha dotado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de una dotación total de 186,5 millones de euros entre 2018 y 2025 y, en concreto, con 10,9 millones al proyecto liderado por el doctor Barbacid.

En contraposición, ha denunciado que, en las comunidades donde gobiernan, los 'populares' "maltratan y desmantelan" el centro de investigación que es la universidad pública y emplean "la receta de la privatización" con la sanidad pública.

RECHAZO A LA PNL DE VOX

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una PNL de Vox, que solo ha contado con los votos a favor de este partido y del PP, para instar al Gobierno a destinar "de forma inmediata" una partida presupuestaria de 30 millones de euros a financiar el trabajo de Barbacid en cáncer de páncreas, así como a auditar el gasto público e identificar gastos innecesarios y superfluos, con el fin de reorientarlos a objetivos que redunden en el beneficio de la población.

En su defensa, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto ha denunciado que "España no tiene un problema de falta de impuestos", sino que el Gobierno destina "millones (de euros) en gastos llamativos y polémicos".

"No hace falta exprimir más a los españoles para tener mejores servicios, lo que hace falta es gastar mejor para tener mejores servicios, cortar el despilfarro y poner el dinero donde de verdad importa, que es en seguridad, justicia, sanidad e investigación", ha subrayado.

Sumar ha mostrado su rechazo a esta propuesta durante el turno de portavoces. "Esta es una PNL 'fake', no es una proposición, es un despropósito. Y para chapuzas, la propia redacción de la PNL. Un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a esta cámara", ha apuntado el diputado Francisco Sierra.

Desde el PSOE, el diputado Andreu Martín ha subrayado su apoyo al equipo de Mariano Barbacid y, en general, al ecosistema de investigación oncológica, pero ha afirmado que la financiación de 30 millones que reclama Vox es "inviable", mientras que las propuestas sobre la auditoría y la reorientación de prioridades estratégicas y presupuestarias ya "lo está haciendo" el CNIO.

Así, ha indicado que lo que se debe hacer es apoyar nuestro al Patronato del CNIO y colaborar para que los proyectos en marcha tengan éxito, "porque de eso depende también la eficacia en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades".

Por su parte, la diputada del PP María Torres ha denunciado durante su intervención la situación que vive el CNIO. "Resulta indignante que el dinero destinado a investigar la vida se pierda en el agujero negro de la mala gestión y del presunto desvío de millones de euros. El abandono no es solo falta de presupuesto, es la mirada indiferente de un Gobierno que ignoró las alertas de corrupción en el CNIO hasta que el daño a nuestra ciencia ya es irreversible", ha aseverado.

Torres ha defendido que la ciencia "no es un lujo que se pueda recortar o descuidar", pues es "la única esperanza de miles de pacientes que no tienen tiempo para esperar" a que el Gobierno "decida por fin tomarse en serio la investigación".