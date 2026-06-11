El Congreso apoya tramitar una ley del Parlament de Cataluña para acortar los plazos judiciales de la eutanasia

Archivo - Imagen de recurso de la fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado su apoyo este jueves a la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Cataluña que propone acortar a un máximo de 25 días los plazos judiciales en los casos de eutanasia.

La iniciativa ha salido adelante con 178 votos a favor y 169 en contra de PP, Vox y UPN, y ahora continuará su tramitación parlamentaria.

La medida, impulsada por Junts, ERC, Comuns y la CUP y aprobada el pasado mes de abril en el Parlament, plantea modificar la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para establecer plazos improrrogables y "especialmente abreviados" en los recursos judiciales en casos de eutanasia.

Durante su defensa, la diputada del Parlament Sara Jaurrieta (PSC) ha puesto como ejemplo el caso de la catalana Noelia Castillo, que decidió acogerse a esta ley, pero que un recurso dilató el proceso durante más de 600 días. "¿Por qué la decisión de una persona que está en pleno uso de sus capacidades debe esperar casi dos años a expensas de los intereses de un tercero?", se ha preguntado Jaurrieta.

Por su parte, el diputado del Parlament Jordi Fàbrega (Junts) ha defendido que la eutanasia es uno de los procedimientos "más garantistas" de todo el ordenamiento jurídico y sanitario. Tras ello, ha subrayado que la iniciativa establece recursos ante un único tribunal, el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en una única instancia y con plazos rápidos y tasados. "El tiempo de sufrimiento que hay con estos retrasos tiene consecuencias inhumanas", ha destacado.

Al hilo, el diputado Parlament Juli Fernández (ERC) ha concretado que la propuesta no persigue instaurar un nuevo derecho: "Este derecho lo conquistamos y lo que persigue es perfeccionarlo". "Lo que proponemos es que, tras superar todas las evaluaciones independientes para obtener la autorización, las alegaciones no supongan una prolongación innecesaria de la vida de quien ya la ha recibido en contra de su voluntad", ha manifestado.

"MATAR A PERSONAS"

La diputada de Vox María Ruiz ha criticado que la eutanasia equivale a "matar a personas". "La eutanasia es una intervención deliberada para poner fin a la vida de una persona sin perspectiva de curación y eso no tiene ninguna dignidad", ha recriminado.

En esta línea, ha recordado que, del total de solicitudes para acogerse a la ley, 1.123 acabaron con la muerte de los solicitantes, 364 fueron rechazadas y 145 fueron revocadas. "Hay personas que se arrepienten y que, finalmente, no pierden su vida a manos del Estado. Nos preguntamos cuántas más podrían arrepentirse con un poco más de ayuda", ha subrayado.

"La solución al sufrimiento no puede ser jamás la muerte y por eso no apoyaremos la ley. Deberíamos plantearnos cómo ayudar a las personas que quieren morir, cómo las convencemos y salvamos", ha sostenido.

Tras ello, el diputado del PP Antonio Román ha defendido que la respuesta al sufrimiento "no puede consistir en eliminar a la persona que sufre", sino que "la verdadera obligación sanitaria, ética y moral consiste en aliviarlo".

"Consideran que el control jurisdiccional retrasa indebidamente el procedimiento y nosotros creemos que puede proteger derechos fundamentales. Consideran que debe facilitarse la ejecución de una decisión irreversible y nosotros creemos que, precisamente por ser irreversible, debe extremarse la prudencia", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes, pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, "las garantías son imprescindibles". "Votaremos desde el respeto a quienes piensan de forma diferente y sin cuestionar el sufrimiento de nadie", ha finalizado.