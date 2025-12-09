El Congreso aborda la reforma de la clasificación profesional para que enfermeras y fisioterapeutas accedan a un grupo A

Diputados del Parlamento de Cantabria a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha debatido este martes la toma en consideración de una proposición de ley para eliminar la división entre los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y crear un único grupo A para las titulaciones de Grado o equivalente, de modo que las enfermeras y fisioterapeutas abandonarían el subgrupo A2 en el que se encuentran actualmente y pasarían al grupo A.

La iniciativa, propuesta por el Parlamento de Cantabria, pretende la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta iniciativa propone la reforma de su artículo 76, que establece una clasificación profesional del personal funcionario de carrera de enfermería y fisioterapia. De esta manera, plantea que, para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo A, se exija estar en posesión del título universitario de Grado o equivalente.

Durante su defensa, el diputado del Parlamento de Cantabria Miguel Ángel Vargas (PP) ha explicado que la actual clasificación profesional está obsoleta, ya que no es coherente ni respeta la nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada tras el Plan Bolonia de Estudios Universitarios que homogeniza todas las titulaciones universitarias al denominado Grado Universitario.

La consecuencia de esta clasificación perpetúa con una denominación diferente (subgrupo A1 y subgrupo A2), la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de licenciado y diplomado (antiguos grupos A y B) lo que supone una "incorrecta clasificación" del grado en Enfermería, en Fisioterapia y otros grados dentro del subgrupo A2.

"Con titulaciones de misma duración, misma complejidad, ocupan grados distintos dentro de la clasificación funcionarial. Por lo tanto, es una cuestión a plantear", ha indicado Vargas.

En este sentido, la diputada del Parlamento de Cantabria Paula Fernández (PRC), quien también ha defendido la iniciativa, ha subrayado que "no es comprensible ni aceptable" que persista una interpretación legal que mantiene esta discriminación. "Considerando algunas profesiones como meras colaboradoras de otras supuestamente superiores y negando una entidad propia", ha añadido.

Asimismo, Fernández ha indicado que la proposición de ley plantea crear un grupo A plus que incluya las titulaciones de seis años: "Un reconocimiento específico, como históricamente ha ocurrido".

Por su parte, el diputado del Parlamento de Cantabria Raúl Pesquera (PSOE) ha recordado que la enfermería supone el 30 por ciento de los funcionarios de los servicios de salud: "Es el grupo más numeroso, es el grupo que más nos cuida, por lo tanto tenemos que tenerlas en cuenta o sí, o sí", ha apuntado.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS

La proposición ha recibido una enmienda presentada por Podemos Cantabria y defendida por Noemí Santana que propone que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público incluya también el reconocimiento profesional de los técnicos superiores sanitarios (TSS), "un colectivo esencial que lleva más de 18 años reclamando justicia laboral", ya que sigue clasificado en el grupo C1, el mismo que quienes tienen Bachillerato, cuando "la ley establece desde 2007 que deberían estar en el grupo B".

Así, su enmienda pide activar el grupo B mediante una disposición adicional que obliga a todas las administraciones a crearlo y a reclasificar en un máximo de 12 meses a los TSS, adecuando también sus salarios y funciones.

MODIFICAR EL ESTATUTO MARCO

La diputada de Sumar Alda Recas ha abogado por una reclasificación de enfermeras y fisioterapeutas, sin embargo ha apostado por llevarla a cabo a través de la modificación del Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que se está elaborando actualmente.

"Se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Sanidad de abrir ese melón, para mí demasiado maduro, y trabajar en él para, entre otras cosas, clasificar a los profesionales, a todos. Así se clasificará según créditos de formación", ha indicado.

"Todas las TCA estarán en un grupo, los técnicos superiores en otro, las enfermeras en otro, enfermeras especialistas en otro, grados largos en otro y los médicos en el grupo ocho, que es el grupo más arriba, porque tienen más créditos", ha explicado.

En este contexto, la diputada del PP Llanos De Luna también ha afirmado que esta reclasificación debe verse en el Estatuto Marco; sin embargo ha lamentado que el texto presentado por el Ministerio de Sanidad sea "un mal documento", porque, a su juicio, no han contado con las comunidades autónomas.

"Tampoco han contado con dos ministerios fundamentales, como es el de Función Pública y también el de Hacienda, porque hay toda una cuestión económica en todo este tema de fondo, así como la clasificación de los distintos funcionarios. Este texto no ha gustado a nadie y no da respuesta a las necesidades actuales", ha criticado.

"SOLAMENTE HABRÍA SIDO ADMISIBLE PENSANDO EN FUTUROS FUNCIONARIOS"

Por último, el diputado de Vox José María Sánchez ha rechazado la iniciativa porque, según ha señalado, el texto presentado plantea reclasificar en un único grupo A a todos los cuerpos y escalas, y no solo a enfermeros y fisioterapeutas.

"Solamente habría sido admisible pensando en funcionarios futuros, pero no refundiendo en un solo grupo a los funcionarios que ya lo son y haciendo iguales en derechos a quienes han accedido a cuerpos cuya selección requiere pruebas distintas. Eso no es posible, porque es contrario al mérito y capacidad que debe regir la selección en la Función Pública, con arreglo a la Constitución", ha concluido.