BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Organizar campañas de formación para concienciar a sanitarios de Primaria aumenta la detección de violencias de género, según un estudio de El Observatorio Social de la Fundación La Caixa recogido por Europa Press.

El trabajo advierte, sin embargo, de que esta formación para ayudar a los profesionales a identificar la violencia de género "debería acompañarse de esfuerzos por aumentar la concienciación sobre la magnitud" del problema.

Los investigadores pretendían concretar la magnitud de los casos que podían detectarse desde la atención primaria en el área metropolitana de Barcelona, partiendo de los 3.110 registrados en 2010-21, mientras que el modelo utilizado para el estudio estima que realmente hubo un total de 27.264 (los autores consideran que es la primera vez que se usan técnicas avanzadas de modelización estadística para estimar la magnitud real de la violencia de género).

Se estima que, de media, la primaria identificó el 11% de casos durante ese periodo, y que la tasa de detección "fue incluso menor antes de las campañas de concienciación llevadas a cabo en 2019".

Al inicio del periodo estudiado, a principios de 2010, antes de que los profesionales responsables de la detección de esos casos recibieran la formación de capacitación en 2019, "sólo se registraban un 3% de los casos".

En cambio, tras la campaña organizada en 2019 se detectaron más: desde que se impartieron las actividades de formación hasta que acabó el periodo analizado en el estudio, "se detectaron el 42% de los casos".

LAS CAMPAÑAS DEBEN MANTENERSE

La conclusión es que estas campañas sirven para reducir el problema de la infradetección y son "especialmente eficaces a corto y medio plazo", si bien la eficacia depende también de que se han reiteradamente.

Aun así, "todo indica que dichas actividades deberían acompañarse de esfuerzos adicionales para aumentar la concienciación sobre la verdadera magnitud" de la violencia de género, avisan los investigadores.

GRUPOS MÁS VULNERABLES

El estudio también avisa de que el uso de la atención primaria varía entre las víctimas, así que la infradetección "podría ser incluso más grave en grupos especialmente vulnerables", como las víctimas más jóvenes.

Por eso los autores también se centran en detectar posibles desigualdades en el acceso de las víctimas al sistema de primaria.

AUMENTAR LA CONFIANZA EN LA PÚBLICA

Las menores de 25 años "siguen mostrándose reacias a buscar asistencia médica profesional tras sufrir una agresión", por lo cual los autores sugieren tomar medidas para que la juventud confíe más en la sanidad pública, para aumentar la probabilidad de que acuda a la primaria si es víctima.

Los resultados de este estudio, según sus investigadores, no pueden considerarse exclusivos de la zona geográfica analizada, sino que probablemente sean extrapolables a cualquier otro país desarrollado con socialmente parecido, "y es posible que los datos sean aún peores" en los países en vías de desarrollo.

Los autores son David Moriña, Amanda Fernández-Fontelo y Pere Puig (UAB); Isabel Millán y Víctor Alonso-Lara (UB); Pere Toran, Meritxell Gómez-Maldonado y Gemma Falguera (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària).