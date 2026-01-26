Una concentración frente al Ministerio de Educación reclamará el Grado Universitario para Técnicos Superiores Sanitarios

Archivo - Archivo.- Varias personas durante una manifestación de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. de Madrid ha convocado una concentración para el próximo día 29 de enero frente al Ministerio de Educación para reclamar el Grado Universitario para los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), "un pilar esencial" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto, una protesta que tendrá lugar el próximo jueves frente al Ministerio, en el número 34 de la calla Alcalá, a partir de las 12.00 horas, para "exigir una solución real y definitiva" que sitúe a estos profesionales "en el lugar que les corresponde dentro del sistema sanitario y educativo".

Desde la organización sindical se ha subrayado la "discriminación" y el "inaceptable agravio comparativo" respecto a otros profesionales sanitarios y, especialmente, frente a sus homólogos en el resto de países de la Unión Europea. Exigen así que las actuales titulaciones de Formación Profesional (FP) se conviertan en Grado Universitario.

Se trata de profesionales, ha incidido CC.OO., que desempeñan funciones "altamente especializadas, con un elevado nivel de responsabilidad técnica y un uso intensivo de tecnología de última generación, con impacto directo en la calidad asistencial". "Sin embargo, continúan siendo el único colectivo sanitario de estas características sin acceso a una formación universitaria de grado, con planes formativos claramente obsoletos", ha apostillado.

Una falta de un grado universitario que "impide la homologación de titulaciones, limita la movilidad profesional en el espacio europeo y frena el pleno reconocimiento académico y laboral de miles de profesionales".

"Esta realidad mantiene a los TSS en una posición de desigualdad estructural, vulnerando los principios de igualdad, equidad y convergencia europea que deberían guiar las políticas educativas y sanitarias del Estado", ha remarcado.

En este contexto, el sindicato ha subrayado que ya "no caben más dilaciones" y ha exige al Ministerio de Educación que impulse "de manera inmediata el estudio y desarrollo de los grados universitarios correspondientes a las distintas categorías de Técnicos Superiores Sanitarios, como única vía para corregir una injusticia histórica".