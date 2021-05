ConArtritis muestra cómo es convivir con una enfermedad reumática inmunomediada en diferentes ámbitos de la vida

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de dar visibilidad a las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas y demostrar que se puede seguir disfrutando de la vida conviviendo con la patología, la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis ha puesto en marcha la campaña 'Mi vida con artritis'.

Las enfermedades reumáticas inmunomediadas son un grupo de patologías crónicas y discapacitantes que comparten secuencias inflamatorias comunes y la desregularización del sistema inmune. Factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo de estas patologías, aunque su causa concreta es desconocida. Se estima que en la sociedad occidental entre el 5 y el 7 por ciento de las personas tienen alguna de estas enfermedades.

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA

La campaña 'Mi vida con artritis' se presenta con 16 de vídeos en los que diferentes personas cuentan su experiencia conviviendo con la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil y la espondilitis anquilosante. La serie de vídeos se divide en cuatro bloques dedicados a las dificultades que puede acarrear vivir con una mascota teniendo una de estas patologías, pero también lo gratificante que resulta; cómo son las relaciones de pareja cuando hay una enfermedad de este tipo; cómo puede condicionar un viaje; y la situación que se genera cuando hay que cuidar a un familiar, pero uno también necesita ayuda en su día a día.

Los protagonistas de la campaña son Belén, a quien su loro le ayuda a estar más activa y a no pensar tanto en los efectos de la artritis reumatoide; María Jesús, que tiene espondilitis anquilosante, pero la enfermedad no le impide cuidar de su padre, a quien la COVID-19 le ha dejado secuelas que le hacen ser dependiente; Antón, a quien le diagnosticaron artritis psoriásica viviendo en el extranjero; y Ana, que en su adolescencia se sentía diferente al resto de los jóvenes por su condición sexual y por tener artritis idiopática juvenil.

"Estas enfermedades generan un gran impacto en nuestra vida, y muchas personas renuncian a tener una mascota, a viajar o incluso a mantener una relación por miedo a no ser capaces de hacerlo compatible con la patología. También se da el caso de personas que se esconden tras su enfermedad, no aceptan su nueva realidad, y se vuelcan más en el cuidado de su familia que en el suyo, lo que hace que su situación empeore", indica la presidenta de ConArtritis, Carmen Fondo. "Con esta campaña, queremos mostrar a estas personas que aunque se van a encontrar con dificultades, no tienen que renunciar a su vida; mientras que a la vez mostramos a la sociedad cómo puede llegar a ser de complicado nuestro día a día", añade la presidenta de la asociación.

Además de los testimonios que se podrán ver en los diferentes vídeos, en la revista de ConArtritis también se publicarán entrevistas de otras personas que, a pesar de la enfermedad, no han renunciado a aceptar una beca Erasmus o a cuidar de su caballo, entre otros.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

La campaña se completa con una serie de publicaciones en los perfiles de las redes sociales de ConArtritis. Bajo el hashtag #MiVidaAR, se darán consejos para que las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas se adapten mejor a la situación de convivir con la patología y su pareja, su mascota, su familia o a la hora de viajar.