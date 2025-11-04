Las comunidades autónomas del PP remitirán en los próximos días algunos indicadores de cribados

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos autonómicos del PP remitirán en los próximos días al Ministerio de Sanidad los indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud -cobertura, participación y tasa de detección de los cribados-, según han informado fuentes 'populares'.

Así lo han señalado después de que este martes el Ministerio de Sanidad enviara un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos de los cribados de cáncer

En este sentido, el PP ha recordado que los gobiernos autonómicos nunca se han negado a facilitar los datos sobre los cribados, "sino a hacerlo de cualquier manera y por canales extra oficiales", por lo que facilitarán los datos que sí están disponibles y son comunes, como son los de cobertura, participación y tasa de detección de los cribados.

Desde el PP denuncian que la Ponencia de Cribados no ha cerrado los trabajos, por lo que "el Gobierno está incumpliendo su obligación a la hora de poner en marcha la aplicación necesaria para que se vuelquen los datos requeridos".

"De hecho, es la propia García quien ha reculado hoy con respecto a las declaraciones hechas hace unos días y, ahora ya, se conforma con que las comunidades autónomas le remitan "los resultados de los indicadores que tengamos disponibles", indican desde el PP.

De esta forma, aseguran que los gobiernos del PP vuelven a demostrar su "transparencia y disposición" a colaborar y resaltan que nunca se han negado a facilitar los datos sobre los cribados, "sino a hacerlo de cualquier manera y por canales no oficiales".

"En lugar de insultar y amenazar a las comunidades autónomas, desde el PP lo que exigimos a la ministra-candidata es que abandone sus fobias personales contra los presidentes autonómicos, que deje de utilizar el Ministerio de Sanidad como ariete contra las autonomías y que se ponga a trabajar, desde la lealtad institucional, para solucionar los problemas del Sistema Nacional de Salud y por cumplir su obligación de cerrar la Ponencia de Cribados, requisito indispensable para que las autonomías puedan volcar los datos, una vez consensuados todos los indicadores", achacan.

Por ello, instan a García a que convoque un Consejo Interterritorial Extraordinario con dos puntos en el orden del día: cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y "abordar el gran reto del sistema sanitario, que es la falta de profesionales, cuestión que depende exclusivamente del Gobierno de España".