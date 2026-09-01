La Comunidad de Madrid ve una "huída hacia adelante" de Sanidad con un Estatuto Marco "que no va a salir"

La ministra de Sanidad, Mónica García - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha tildado de "huida hacia adelante" la postura del Ministerio de Sanidad de Mónica García con el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios y se ha mostrado convencida de que el texto "no va salir".

Lo ha dicho después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo de sindicatos médicos, que anunciaron que continuarían sus movilizaciones tras el verano

"Es una huida hacia adelante de algo que no va a salir porque la ministra está sola", ha indicado en declaraciones remitidas a los medios en las que ha recordado que "no la respaldan ni los médicos" ni los "sindicatos" ni las Comunidades Autónomas, que le trasladaron "un decálogo" de medidas por escrito para tratar de parar "este despropósito que nos ha llevado a la peor huelga indefinida de la historia".

En este sentido, ha advertido del impacto que esta huelga ha tenido en la Sanidad al "aumentar las listas de espera", "crear desasosiego", con médicos que se sienten "insultados", y hacer que "los madrileños tengan una peor atención".

"En toda España va a pasar igual, porque 31 días de huelga va a repercutir en que aumenten los tiempos de espera de pruebas diagnósticas, cirugías y consultas. Y eso es responsabilidad solo y exclusivamente de la ministra", ha remarcado.

En esta línea, ha acusado a Mónica García de querer "derivar y culpar" a las Comunidades Autónomas "de algo que ha creado ella y que puede solucionar ella", mientras que "todas" las comunidades están a disposición de solucionar.

De cara al mes de septiembre, con una amenaza de huelga indefinida tras el verano, la consejera se ha mostrado convencida de que la situación "será igual", con nuevas movilizaciones y paros indefinidos.

"Tendremos que ver qué respuesta hay por parte del Ministerio pero ya lo estamos viendo, una huída hacia adelante en un Estatuto Marco que no es querido y que ataca a los médicos y huelgas, confrontación, conflicto. A lo mejor es el terreno donde ella se encuentra cómoda", ha ironizado la consejera.

Sobre este punto, ha apuntado que luego será la propia ministra la que critique que aumentan las listas de espera y que son las Comunidades Autónomas las que lo están "haciendo mal" cuando "es el resultado de su ineficiencia".

Igualmente, ha insistido en que Mónica García "sigue haciendo de candidata a la Comunidad de Madrid desde que se sentó" al frente del Ministerio. "Está buscando su poltrona en la OMS y no le sale bien lo de la OMS tiene lo de la Comunidad de Madrid", ha afeado.

Así, ha apuntado que está más preocupada en esta tarea que en gestionar, tal y como, según ella, se está viendo con la crisis migratoria en Ceuta, donde ha recordado que la ministra "ha vuelto a insultar a los médicos". "Ella lo que hace es generar aún más conflicto con los médicos, con sus compañeros a los que ha traicionado. Es algo que yo no puedo entender la verdad", ha zanjado.