La Comunidad de Madrid exige a Mónica García un desglose detallado de los 300.000 millones transferidos a las CCAA

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha exigido este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, un desglose "detallado y por partidas" de los 300.000 millones de euros que asegura haber transferido a las comunidades autónomas

En una carta remitida a la ministra este martes, la máxima responsable de la Sanidad madrileña se ha referido así a la cifra que Mónica García facilitó tanto en el pasado Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como en otras ocasiones anteriormente.

En concreto, Matute reclama al Ministerio que remita a la Consejería "a la mayor brevedad" el desglose detallado y por partidas de dicho reparto, con indicación de ejercicio presupuestario, concepto y comunidad autónoma para "contrastar" esta cifra con los datos presupuestarios oficiales, con especificación del importe destinado a la Comunidad de Madrid en cada partida y ejercicio.

"Los datos conocidos apuntan justamente en la dirección contraria. Frente a los 300.000 millones invocados, el Gobierno del que usted forma parte ha reducido el gasto sanitario en 1.500 millones de euros en un solo año. Por eso resulta difícil sostener esa afirmación sin aportar un respaldo documental completo, verificable y desglosado", argumenta la consejera madrileña.

En este sentido, cita como "prueba" de esa "insuficiencia" el reparto de fondos para los planes de salud mental y prevención del suicidio, con 5.846.809,31 euros y 2.673.041,28 euros para la Comunidad de Madrid (8.519.850,59 euros), lo que equivale a 0,82 euros por madrileño para salud mental y 0,38 euros para prevención del suicidio. "Apenas 1,20 euros por ciudadano para afrontar dos de los desafíos más serios y más crecientes de la salud pública", apunta.

A ello se suma, según remarca la consejera madrileña, "una preocupación política e institucional de primera magnitud" como en su opinión es "la falta de liderazgo del Ministerio y la ausencia de una voluntad real de diálogo con los médicos para poner fin a la huelga".

"No es aceptable abordar en el Consejo Interterritorial nuevos debates o nuevas exigencias a las comunidades autónomas mientras el Ministerio elude su responsabilidad de encauzar este conflicto con interlocución efectiva, propuestas concretas y la documentación necesaria para una negociación seria", alega.

En declaraciones a los medios, la consejera ha recordado que su "prioridad" es esta huelga médica por culpa de la "inacción del Gobierno" y ha recalcado que si se tuvieran esos 300.000 millones de euros "una partida muy importante iría a esos profesionales sanitarios directamente" y se evitarían "muchos problemas".

Igualmente, Matute exige al Ministerio que antes de abordar cualquier otro asunto en el próximo Consejo Interterritorial facilite los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica de la propuesta relativa a los médicos, documentación que la propia ministra dijo que "había sido ya trabajada con los Ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo". "Si esos trabajos existen, deben ponerse inmediatamente a disposición de las comunidades autónomas; y si no existen, convendría aclararlo con la misma transparencia", ha apuntado.

Así, ha apuntado a la necesidad de "esa financiación finalista" como "fundamental" para un sistema sanitario "que está obsoleto y que se está resquebrajando" con una ministra "que es un caballo de Troya y que se ha reunido más veces con Tedros de la OMS --el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus-- que con sus compañeros médicos a los que ha traicionado".

"Confío, por tanto, en que el Ministerio acredite documentalmente lo reclamado y, al mismo tiempo, asuma el liderazgo, el diálogo y la transparencia imprescindibles para afrontar el conflicto con los médicos antes de pretender abrir nuevos debates en el Consejo Interterritorial", zanja en la misiva.

Finalmente, en declaraciones a los medios, ha subrayado que García debería dar un paso "al lado" si no puede dar una solución a la huelga médica. "Yo he hecho el diagnóstico de lo que está ocurriendo y le he dado la receta de cómo curar la enfermedad que tenemos a día de hoy en el Ministerio para que podamos trabajar con normalidad y construir la sanidad del futuro. Y si la ministra no se ve capaz o no puede, es mejor que dé un paso al lado porque nuestro mayor tesoro que son los profesionales están agotados y el sistema va a terminar reventando", ha dicho.