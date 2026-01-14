Las complicaciones de cirugías en el extranjero pueden costarle al NHS hasta 23.000 euros por paciente

Archivo - Quirófano, anestesia, operación, intervención quirúrgica. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las complicaciones postoperatorias del turismo médico pueden costar al Sistema de Salud Británico (NHS) hasta 20.000 libras (23.000 euros) por paciente, tal y como sugieren los resultados de una revisión rápida de los datos disponibles realizada por Health Technology Wales (Reino Unido), publicados en la revista 'BMJ Open'.

No obstante, los datos sobre su uso, frecuencia y consecuencias para el NHS son incompletos y aleatorios, lo que hace que actualmente sea imposible entender completamente los riesgos de optar por una cirugía en el extranjero, advierten los investigadores.

El número de turistas sanitarios ha aumentado de forma constante en las últimas décadas, una tendencia que no muestra signos de disminuir, señalan los investigadores. Además, el tratamiento de cualquier complicación postoperatoria suele recaer en el servicio de salud del país de origen y puede complicarse aún más por la información insuficiente sobre la cirugía inicial, añaden.

En ausencia de datos recopilados sistemáticamente, los investigadores querían evaluar los costes y los ahorros para el NHS del turismo sanitario, así como el tipo, la frecuencia y las complicaciones involucradas, además de cualquier tratamiento, atención y uso posterior de los recursos del NHS.

Para ello revisaron bases de datos de investigación en busca de estudios relevantes, así como "literatura gris", como actas de conferencias, documentos de debate, editoriales e informes gubernamentales, industriales e institucionales, publicados entre 2012 y diciembre de 2024. Se excluyeron del análisis los estudios que describían casos de cirugía de emergencia y urgencia en el extranjero; tratamiento de cáncer, infertilidad y odontología; y cirugía de trasplante.

En total, se seleccionaron 90 artículos de texto completo para su revisión, de los cuales 38 informes que describían 37 estudios fueron elegibles para su inclusión: 19 describían complicaciones debidas a cirugía metabólica/bariátrica; 17 complicaciones debidas a cirugía estética; y uno complicaciones derivadas de cirugía ocular.

La serie de casos y los informes de casos incluyeron 655 pacientes tratados por el NHS entre 2011 y 2024 por complicaciones derivadas del turismo de cirugía metabólica/bariátrica (385), cosmética (265) u ocular (5).

Veintitrés estudios informaron el país de destino. En total, se reportaron 29 países de todos los continentes, pero Turquía fue el destino más común (61%). La mayoría de los pacientes eran mujeres (90%) y la edad promedio era de 38 años, aunque osciló entre 14 y 69.

Los procedimientos informados con mayor frecuencia fueron la cirugía bariátrica (extirpación de una parte del estómago para crear una "manga" más pequeña), la cirugía de aumento de senos y la "abdominoplastia". Veintidós estudios (371 pacientes) informaron algunos detalles sobre las complicaciones. No se reportaron muertes en los estudios incluidos, pero al menos 196 pacientes (53%) experimentaron complicaciones moderadas a graves.

Sin embargo, en la mayoría de los estudios no se informó claramente sobre el tratamiento para estos problemas y solo 14 estudios informaron sobre los costos asociados, que variaron entre 1.058 y 19.549 libras por paciente en precios de 2024 (entre 1.155 y 22.560 euros).

Ocho estudios (159 pacientes) informaron la duración de la hospitalización para el tratamiento de complicaciones derivadas del turismo de cirugía metabólica/bariátrica. La duración media combinada de la hospitalización fue de poco más de 17 días; la más larga fue de 45 días.

La duración promedio combinada de la estancia hospitalaria para el tratamiento de complicaciones de cirugía estética fue de poco menos de 6 días; la más larga fue de 49 días. En el caso del turismo de cirugía ocular, se registraron más de 50 consultas externas y 4 procedimientos quirúrgicos. Muy pocos estudios informaron sobre el uso de otros recursos, como procedimientos ambulatorios, tiempo de cirugía, citas clínicas o número y tipo de pruebas diagnósticas.

La certeza de la evidencia obtenida de la mayoría de los estudios fue baja, principalmente porque la mayoría de los estudios fueron retrospectivos, con datos obtenidos de notas médicas, que pueden ser incompletas o codificadas erróneamente; pocos estudios incluyeron detalles demográficos o historial médico previo; y no todos los resultados fueron informados por todos los estudios, explican los investigadores.

Pero esto sugiere que es probable que se subestimen tanto las complicaciones derivadas del turismo médico para cirugías electivas como los costos asociados, añaden. "No identificamos ningún estudio relacionado con otras especialidades quirúrgicas, como la cirugía ortopédica, ni ningún estudio elegible realizado en atención primaria o que considerara un seguimiento a largo plazo", señalan.

Aún se desconoce cuántas personas residentes en el Reino Unido se someten a cirugía electiva en el extranjero, ni cuántas sufren complicaciones posteriormente. Sin estos datos, no es posible comprender plenamente el nivel de riesgo que corren quienes buscan cirugía en el extranjero, enfatizan. "Se necesita un enfoque sistemático para recopilar información sobre la cantidad de personas que viajan al extranjero para cirugía electiva y la frecuencia y el impacto en sistema de salud del país de origen del tratamiento de las complicaciones", insisten.

"Quienes busquen tratamiento médico en el extranjero deben saber qué complicaciones son responsables de tratar y los costos por los cuales el paciente puede ser potencialmente responsable personalmente, incluido el tratamiento que no es de emergencia", dejan como idea los investigadores.