El Comité de Huelga de los médicos pide a Sanidad negociar con ellos para poner fin a la huelga

Imagen de archivo de la huelga médica. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de los médicos ha recordado al Ministerio de Sanidad que debe negociar con ellos, y no con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), para poner fin a las movilizaciones y a la huelga convocadas contra el Estatuto Marco.

"Tras la difusión en las últimas horas de diversos comunicados que dan por iniciada una supuesta negociación entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica, el Comité de Huelga considera necesario hacer una serie de aclaraciones", señala en un comunicado.

De este modo, subraya que El Foro de la Profesión Médica de España, del que forman parte, entre otras organizaciones médicas, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), tiene carácter "exclusivamente consultivo".

"El Comité de Huelga agradece encarecidamente el apoyo brindado por el FPME a las movilizaciones de nuestro colectivo y a la huelga en marcha, pero el Foro no es convocante de estas acciones ni forma parte de la negociación que podría ponerles fin", aclara.

Según el Comité, en una reunión mantenida con el FPME, la ministra de Sanidad, Mónica García, manifestó su disposición a seguir negociando con el colectivo bajo la condición de que se suspendieran las movilizaciones convocadas y la huelga.

"En esa reunión se le manifestó que esa negociación sólo puede ser llevada a cabo con el Comité de Huelga y que la suspensión de las movilizaciones corresponde a CESM, organización convocante con implantación nacional, en coordinación con el mencionado Comité de Huelga", explica.

Esta oferta, añade, fue trasladada a las organizaciones sindicales integrantes de CESM y del Comité de Huelga, que debían valorarla y dar una respuesta. Sin embargo, el Comité asegura que antes de que dicha valoración pudiera producirse, el Ministerio difundió una nota de prensa afirmando que la negociación ya se había iniciado.

"Pese a que lo único que existe entre Ministerio y FPME es el diálogo institucional que ambas organizaciones tienen el derecho y el deber de mantener en el ámbito de sus competencias, pero no una negociación relativa a la convocatoria o suspensión de nuestras movilizaciones", apunta.

Por ello, el Comité quiere desmentir de "forma unánime" que exista una negociación en marcha con Ministerio y recuerda que es el único órgano legalmente legitimado para llevar a cabo una negociación de esta naturaleza, con el fin de alcanzar un acuerdo y poner fin a la huelga.

"Seguimos a la espera, por tanto, de una convocatoria por parte del Ministerio de Sanidad a ese respecto, y este mismo viernes se ha cursado una petición oficial de reunión urgente, además de que se ha remitido en los últimos días documentación de cara a dicha negociación", agrega en el comunicado.

Por último, insta al Ministerio a que, "más allá de declaraciones vagas de disposición al diálogo", le haga llegar una oferta concreta de negociación que permita avanzar hacia la resolución del conflicto actual.