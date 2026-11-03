El Comité de Huelga médico se reunirá con el PSOE para abordar el conflicto del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de una protesta convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) . - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) se reunirá el próximo viernes con los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para exponer cuál es la situación del colectivo en el conflicto que se mantiene abierto por la modificación del Estatuto Marco.

El encuentro se producirá después de la solicitud que ha enviado el Comité de Huelga a todos los grupos parlamentarios con la intención de conocer cuál es su postura respecto a la reivindicación de un estatuto propio para médicos y facultativos de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Según explica el Comité, esta ronda de contactos tiene el objetivo de tener toda la información necesaria de los posicionamientos políticos sobre las reclamaciones del colectivo antes del proceso electoral, de manera que una vez se establezca el nuevo Ejecutivo se puedan retomar las negociaciones con un interlocutor con "plena capacidad". En este sentido, el Comité recuerda que el conflicto "sigue abierto" y "lejos" de una "adecuada resolución".