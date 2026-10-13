El Comité de Huelga médico convoca una manifestación en Madrid el 21 de noviembre para mantener activo el conflicto

Archivo - El Comité de Huelga eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aunque han aplazado los paros indefinidos previstos para octubre tras la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), ha fijado una manifestación unitaria para el 21 de noviembre en Madrid, que se iniciará en el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados.

El objetivo es mantener activo el conflicto por las reivindicaciones de médicos y facultativos hasta las elecciones; visibilizar el descontento del colectivo y recordar las reivindicaciones en el Estatuto Marco, de modo el Gobierno que resulte de las urnas tenga claro que debe sentarse a negociar con los representantes médicos.

Así, durante las dos próximas semanas se pedirá formalmente reunión a todos los partidos políticos, a quienes se les recordarán las reivindicaciones del colectivo y se les pedirán compromisos concretos para que no olviden el problema que atraviesan médicos y facultativos durante la campaña electoral.

"Estas reuniones podrán alargarse también hasta la segunda semana de noviembre, cuando se inicia oficialmente la campaña, por lo que se presentará el 'Mandato de la profesión Médica', un documento que recogerá las reivindicaciones irrenunciables del colectivo para el próximo Ejecutivo", señalan.

Tras el anuncio del aplazamiento de los paros, las organizaciones insisten en que "la responsabilidad recae ahora sobre los partidos políticos, que de forma clara tendrán que comprometerse sobre si van a atender cuestiones clave para el colectivo como el ámbito de negociación y el estatuto propio, la clasificación profesional, la jornada laboral y las guardias o la jubilación, de manera que los profesionales y ciudadanos también sepan cuáles son las intenciones de cada futuro representante político".