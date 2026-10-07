El Comité de Huelga médico aplaza los paros indefinidos tras la convocatoria electoral pero "mantiene vivo el conflicto"

1123535.1.260.149.20261007095528 Archivo - El Comité de Huelga eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha anunciado este miércoles que aplaza los paros indefinidos convocados a partir del 28 de octubre debido la convocatoria de elecciones generales. No obstante, advierte de que "mantiene vivo el conflicto" por la negociación del Estatuto Marco.

"La decisión no supone una renuncia --aseguran en un comunicado--: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo".

Las organizaciones sindicales interpretan que la convocatoria electoral "cambia por completo el escenario" y el actual proyecto de Estatuto Marco decae y, hasta la formación de un nuevo Gobierno, consideran que no existe un interlocutor con capacidad para negociar un marco normativo propio para médicos y facultativos.

En este sentido, justifican que "mantener ahora paros indefinidos supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos" ya que "la disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto", y si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación.

Por ello, consideran que "en términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", algo que consideran "un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes y para el conjunto de médicos y facultativos".

Defienden que "la presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio", si bien insisten en que "el conflicto no ha terminado".

"El compromiso con los objetivos que originaron la movilización permanece intacto --aseguran--: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo".

Por ello, adelantan que el Comité de Huelga trasladará estas exigencias al Gobierno que salga de las urnas "y no dudará en retomar los paros si no obtiene una respuesta".

"El aplazamiento de las jornadas previstas desde el 28 de octubre es una decisión estratégica, no un paso atrás: la convocatoria de huelga sigue en vigor --afirman--. Ante la nueva cita electoral, el Comité de Huelga exige a todos los partidos que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas".

"Las elecciones no nos paran --concluyen. El aplazamiento de los paros tampoco. Por todo lo anterior, las organizaciones del Comité de Huelga remarcan que se sigue trabajando, reuniéndose con los grupos políticos y exigiendo compromisos concretos para los médicos y facultativos".