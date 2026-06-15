Comité de Huelga médica eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre, lo que ha anunciado en el inicio de la última semana de huelga mensual establecida antes del verano, que ha arrancado este lunes con una multitudinaria concentración ante la sede ministerial, en Madrid.

La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación.

En la misma línea se ha mostrado la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, quien ha confirmado que "se trata de una intensificación y de una huelga indefinida cuyos formatos se decidirán en septiembre". De cualquier forma, este colectivo ha asegurado que estos paros indefinidos solo se producirán "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

De hecho, el Comité de Huelga ha recordado que será solo en septiembre cuando se anuncien "el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo". Estas "giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", ha puesto de manifiesto.

PETICIONES

En este sentido, los profesionales reclaman "un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".

"Reclamamos lo que venimos reclamando ya desde hace seis meses, que es que esta ministra devuelva el anteproyecto del Estatuto Marco e inicie una negociación en condiciones permitiendo que estemos representados todos los colectivos, incluido el colectivo médico, el cual no ha estado representado hasta ahora en ningún tipo de negociación", ha expuesto el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, quien considera que "esto no tiene vuelta atrás".

A su juicio, es necesaria "una norma laboral que dignifique las funciones del médico, que dignifique sus condiciones laborales" y que "permita a los médicos negociar directamente". Mientras tanto, "cada año faltan más médicos en un país que cada año fabrica o produce más egresados de Medicina y aumenta el número de plazas médicas", ha explicado, para añadir que ello representa "un problema, no de producción, sino de retención".

"Nosotros lo que buscamos es una solución al problema, no mantener el conflicto por el conflicto", ha manifestado, no obstante, aunque no ha mostrado optimismo de cara a una resolución, ya que "quien no está dispuesto y lo está demostrando es el Ministerio de Sanidad, en concreto la ministra", Mónica García. Al respecto, y en relación con las comunidades autónomas, ha declarado, además, que "hay una falacia que se está extendiendo por parte del Ministerio, que es trasladar su responsabilidad a otros".

PAPEL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tras afirmar Pedrera que "el Estatuto Marco es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad", Hernández sí ha subrayado que "todos los temas autonómicos de pago de hora de guardia, de desarrollo profesional, de desarrollo de una mesa de negociación específica autonómica de médicos y facultativos están en manos de la Comunidad". De cualquier forma, cree oportuno que las regiones y el Gobierno central "dejen el peloteo mutuo de responsabilidades, los anuncios políticos partidistas y de hacer campaña con la Sanidad".

"Queremos un Estatuto propio tanto a nivel de la autonomía como a nivel del Estado", ha incidido, al tiempo que ha afirmado que los médicos son "los únicos" con "una jornada discriminatoria". Por todo ello, Ojeda ha insistido en que el actual es "un contexto político muy inestable", en el cual "la huelga indefinida va a ser el siguiente paso".

"La ministra tiene que entender que su actitud no puede seguir, que es irresponsable, que si no es capaz o no tiene voluntad de poner solución al conflicto dialogando y hablando (...) tendrá que dimitir o tendrá que ser cesada", ha continuado este último. "Al frente del Ministerio se tendrá que poner alguien con capacidad y competencia", ha expuesto.

Con todo, y ante el hecho de que el Estatuto Marco haya sido aprobado recientemente en Consejo de Ministros, el Comité de Huelga, integrado además de por estos tres sindicatos, por Metges de Catalunya (MC), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), ha denunciado "la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales" y "el nulo avance en el conflicto".

Por estos motivos, ha confirmado que los sanitarios "no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas". De hecho, ha mostrado su "total apoyo" al "creciente número de profesionales que está decidiendo dejar de hacer toda actividad extraordinaria voluntaria".