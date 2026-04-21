El Comité de Huelga mantiene los paros de médicos convocados al estimar "falta de avances reales" por parte de Sanidad

Concentarción de médicos frente al Departamento de Sanidad este lunes en la primera jornada de huelga autonómica de los médicos en Aragón. - CESM ARAGÓN Y FASAMET

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de médicos y facultativos ha anunciado este martes la continuidad de las movilizaciones convocadas para la próxima semana tras constatar la ausencia de avances sustanciales en la última reunión mantenida con el Ministerio de Sanidad el pasado 17 de abril, según ha indicado en un comunicado.

El comité, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), explica que, "aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales".

Por ello, han trasladado al Ministerio una "contrapropuesta" basada en lo que consideran los ejes clave del conflicto: La creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Además, apuntan que la propuesta del ministerio no ofrece seguridad jurídica suficiente para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación.

Ante el mantenimiento de la convocatoria de paros para la próxima seamana, subrayan que "el mantenimiento del conflicto no responde a una falta de voluntad de acuerdo por parte del colectivo médico, sino a la ausencia de propuestas útiles por parte del ministerio".

En este sentido, reitera la disposición al diálogo, pero se advierte de que sin avances concretos no es posible desconvocar la huelga, que tendrá sus próximas jornadas del 27 al 30 de abril.

En el comunicado, los médicos y facultativos también trasladan sus disculpas a los pacientes, "conscientes de que son los más afectados por esta situación, y recuerdan que la movilización no se dirige contra ellos, sino que también busca garantizar su seguridad y una atención sanitaria de calidad. Es precisamente por ese compromiso por el que se ven obligados a mantener las protestas", añaden.