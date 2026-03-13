El Comité de Huelga asegura que "no existe" el acuerdo entre Sanidad y el Foro de la Profesión Médica

Archivo - Varias personas durante la manifestación de médicos de Madrid, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga médico ha asegurado este viernes que el Foro de la Profesión Médica de España (FPME) y el Ministerio de Sanidad "no han alcanzado ningún acuerdo" porque "no existe" ningún documento firmado por ambas partes que refleje este compromiso y, si existiera, "carecería de valor jurídico".

Los sindicatos médicos que forman el Comité han querido desmentir la carta publicada por la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmando que su contenido es, "en su mayor parte, falso o equívoco", y busca "deslegitimar las demandas" del colectivo y de sus representantes, además de "fomentar" su "división".

En la misiva, García afirma que el FPME alcanzó un acuerdo con Sanidad el pasado 4 de marzo, que "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que implican el malestar de los profesionales médicos.

El Comité de Huelga ha señalado que "esto es sencillamente falso" y que, en realidad, se trata de una "propuesta de acuerdo" por parte del Ministerio que el FPME no ha considerado aceptable y cuyo contenido es "vago y pobre". Aunque ha admitido que alude a algunas de las "demandas fundamentales", considera que lo hace en términos "imprecisos", ignora la reivindicación de un Estatuto propio y de un modelo basado en guardias voluntarias, mientras que la oferta sobre clasificación profesional y jubilación es "ridícula".

En concreto, el Comité ha detallado que el "contenido real" de la propuesta establece la creación de un espacio de diálogo a través de la formación de unas mesas técnicas previstas en el EBEP, el impulso de un complemento de penosidad/nocturnidad sin concretar cantidades, la adaptación de la clasificación profesional sin atender las demandas del Comité de Huelga y sin concretar más aspectos, y la posibilidad de iniciar el trámite de solicitud de jubilación anticipada.

EL FORO NO TIENE COMPETENCIAS

El Comité de Huelga ha comentado que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, no puede adquirir compromisos válidos en este ámbito, ni verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la otra parte.

Así, ha insistido en que las negociaciones sobre estos asuntos solo pueden establecerse entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad o aquellos interlocutores del Gobierno con capacidad negociadora. "Solo los sindicatos pueden convocar o desconvocar huelgas, negociar las condiciones laborales de los trabajadores y participar en las mesas de seguimiento que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos. Todo lo demás es retórica", ha aseverado.

Con todo, ha reafirmado su disposición al diálogo y a sentarse en la mesa de negociación y valorar cualquier propuesta del ministerio, incluida esta. Mientras, ha reiterado que las jornadas de huelga y movilizaciones continuarán.

Según ha recordado, antes de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, diera por concluida la negociación con el Comité de Huelga, estaba en marcha un diálogo para pulir discrepancias y alcanzar un acuerdo que incluía algunos de los aspectos mencionados. "El ministerio interrumpió estas conversaciones abruptamente porque, según explicó, el acuerdo alcanzado con los sindicatos del Ámbito incluía el compromiso de no hablar con el Comité de Huelga", ha apuntado.

FALTA DE REPRESENTACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES

Asimismo, el Comité ha aclarado otras afirmaciones recogidas en la carta de la ministra. En primer lugar, ha comentado que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), miembro del Comité, pertenece a la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), representada en la Mesa del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco, pero cuyo mimebro mayoritario es el Sindicato de Enfermería (SATSE)

"En la práctica, esto nos priva de voz y voto en las deliberaciones y acuerdos de la mesa. No obstante, es verdad que hace posible que recibamos información y hagamos llegar propuestas al ministerio (ninguna de las cuales ha sido aceptada), pero nada más", ha advertido.

También ha precisado que el Ministerio de Sanidad "no ha mantenido más de 25 encuentros" con ellos, sino que se han producido "contactos esporádicos e informales", y que las reuniones formales "ni siquiera han alcanzado la decena". El Comité añade, en contra de lo que afirma la ministra, que no se ha alcanzado "nunca" ningún "preacuerdo" entre ambas partes, aunque sí ha habido momentos de más acercamiento de posiciones.

El Comité de Huelga ha terminado indicando que no se opone a que la ministra dialogue con el FPME ni con ninguna otra institución médica, pero que son el único órgano con el que puede establecer "acuerdos válidos", convocar o desconvocar huelgas. "La ministra lo sabe. El acercamiento al FPME por parte del ministerio, en los términos en que se ha producido, solo perseguía crear confusión y contribuir a la división de nuestro colectivo", ha remachado.