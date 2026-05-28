La Comisión de Sanidad del Senado aprueba por unanimidad la ponencia sobre salud mental y prevención del suicidio

Archivo - Senado aprueba por unanimidad la Ponencia de Salud Mental y prevención suicida a la espera de la luz verde del Pleno - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado por unanimidad el informe elaborado por la Ponencia de estudio sobre la Salud Mental y la prevención del suicidio, tras lo que ha dado traslado del texto a la Mesa de la Cámara Alta para su luz verde definitiva por parte del Pleno en su próxima sesión.

Este documento, que parte de una moción sacada adelante hace más de dos años por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), ha sido coordinado por la miembro de esta formación, María del Mar San Martín, mientras que ha contado como ponentes con sus compañeros, Rosa María Romero, Enrique Ruiz Escudero y Lucía Yeves, y los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Kilian Sánchez y Rafael Rodríguez Villarino.

"Aunque sea de mínimos para algunos grupos", este acuerdo es un documento "que avanza en algo que nos preocupa muchísimo a todos, que es el suicidio", ha manifestado Ruiz Escudero, quien ha añadido que mejorar los indicadores actuales sobre esta problemática en España es algo que se debe conseguir "por todos los medios".

A su juicio, el suicidio "requiere una respuesta multisectorial y con todas las disciplinas profesionales que estén implicadas", lo que es "absolutamente fundamental" y se recoge en este informe. "La realidad que viven las familias, los supervivientes y las personas que pierden la vida, desde luego, merece todo el respeto", ha subrayado.

"Esperemos que esto sirva para avanzar y para mejorar en todo lo que se recoge en las conclusiones en la mejora de la prevención del suicidio", ha continuado, al tiempo que se ha mostrado "seguro" de que la Ponencia "se aprobará en el próximo Pleno". En su opinión, la misma marca "las líneas y retos" en este ámbito y "no solo para las Administraciones", sino para el conjunto de los actores implicados.

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