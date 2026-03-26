La Comisión de Sanidad del Congreso rechaza sendas PNL del Grupo Popular y SUMAR de mejora de recursos humanos en SNS

Archivo - La Comisión de Sanidad del Congreso rechaza una PNL de SUMAR para mejorar la planificación de recursos humanos en el SNS - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha rechazado sendas proposiciones no de ley (PNL) presentadas por los grupos parlamentarios de SUMAR y el Partido Popular para la materialización de medidas con las que mejorar la situación laboral de los profesionales sanitarios y la planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El texto de SUMAR, que otorgaba un papel preponderante a las comunidades autónomas, ha contado con 15 apoyos, mientras que ha sido rechazada por 17 diputados. Este fue defendido por la miembro del Grupo Parlamentario autor del mismo, Alda Recas, quien ha indicado que el Ministerio de Sanidad podrá mejorar las condiciones laborales "cuando llegue el Estatuto Marco".

"No hace falta que esperen ustedes a que gobierne Feijóo y a esos 100 días que se da en la carta el señor Feijóo para hacer todo lo que dice", ha manifestado en relación con la posibilidad de los 'populares' de llevar a cabo medidas de mejora de las condiciones laborales de los profesionales en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular (PP).

En este sentido, Recas ha indicado que, desde su Grupo, urgían al Gobierno "a que recuerde a las comunidades autónomas los acuerdos de coordinación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)", los cuales "son de obligado cumplimiento". Estas medidas planteadas han sido compartidas por la miembro del Grupo Parlamentario Socialista, María Luisa Faneca, que ha subrayado que es necesaria "la planificación de recursos humanos".

Sin embargo, los Grupos Parlamentarios VOX y Popular han rechazado el texto y, por parte de este último, María del Mar Vázquez ha pedido "más respeto" para los profesionales sanitarios. "¿Por qué permiten que los médicos sigan de huelga?", se ha preguntado, para subrayar que estos "quieren saber cómo van a reconocer su categoría profesional".

Además, este órgano de la Cámara Baja se ha opuesto a una proposición no de ley (PNL) registrada por el PP para la materialización de medidas con las que mejorar la situación laboral de los médicos y la planificación de los recursos humanos en el SNS. Esta, con 14 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones, ha sido presentada por la portavoz 'popular', Elvira Velasco.

LOS 'POPULARES' LAMENTAN NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LA HUELGA MÉDICA

"Ya son dos semanas de huelga de los médicos", ha subrayado, para agregar que "la ministra es incapaz de llegar a acuerdos". Este paro de los facultativos "no es un accidente, es la consecuencia de una forma de gobernar sin diálogo, ni memoria económica, ni planificación estratégica de recursos humanos y sin reconocer la singularidad de los médicos", ha declarado.

A su juicio, "no se puede decir que los médicos se mueven por motivos políticos" ni "acusar a los médicos de hacer rehenes a los pacientes". Sin embargo, Recas ha insistido en la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de mejorar las condiciones laborales, por lo que ha pedido que "apliquen lo que tienen que aplicar".

"Mejorar el modelo de recursos humanos para que se atienda a la ciudadanía en las mejores condiciones" es el objetivo del Ministerio de Sanidad, ha continuado esta última, mientras que la miembro del PSOE, María Sainz, ha defendido también el Estatuto Marco, ya que "todos los profesionales deben regirse por una norma común". "Es necesario evitar desigualdades arbitrarias", ha explicado.