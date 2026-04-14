La Comisión Mixta de Adicciones avala reforzar la información sobre los riesgos del consumo de complementos con CBD

Archivo - Cáñamo de semilla en una cuchara de madera en la mesa, aceite en un frasco de vidrio, aceite de cannabis CBD. Hierbas alternativas para la medicina.- TINNAKORN JORRUANG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a reforzar la información sobre los posibles riesgos para la salud del consumo de complementos alimenticios con CBD entre las personas menores de 25 años, mujeres embarazadas o lactantes y personas bajo medicación.

La iniciativa, que ha salido adelante tras aceptarse la transaccional acordada con el Partido Popular (PP), logrando 33 votos favorables y dos oposiciones de Vox, ha sido defendida por el diputado socialista Víctor Gutiérrez Santiago, quien ha recordado que" el 'boom' del CBD ha generado una proliferación de productos alimenticios (gominolas, infusiones, etc.) que contienen este componente, pero la regulación específica sobre su comercialización como complemento alimenticio no está claramente definida en la normativa española".

Esta situación, ha recordado, se ve agravada por la falta de una directiva europea específica sobre el uso alimentario del CBD, lo que genera disparidades regulatorias entre los Estados miembros y una cierta inseguridad jurídica para operadores y consumidores.

"El CBD no figura entre las sustancias autorizadas en la normativa vigente sobre complementos alimenticios en España y ello genera una evidente inseguridad jurídica tanto para operadores como para consumidores. A esta situación se suma la ausencia de una armonización europea lo suficientemente clara sobre el uso alimentario del CBD", ha señalado en la defensa de la PNL.

Así, ante la población más vulnerable ha recordado que "la mejor respuesta ante las nuevas realidades no es la improvisación, sino la cooperación institucional, el rigor científico y la pedagogía social", y, por eso, considera que se debe "evitar que el marketing, la banalización y la falsa percepción de naturalidad sustituyan a la evidencia científica".

Por su parte, el diputado popular Pedro Samuel Martín García ha afirmado que esta PNL es una iniciativa "claramente defensiva, poco ambiciosa e insuficiente", ya que "no resuelve nada, no aporta seguridad y no protege eficazmente a los ciudadanos". "Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la salud pública se protege con rigor, no con titulares, y eso implica regular, controlar y actuar", ha afirmado presentando cinco enmiendas, dos de ellas rechazadas por el PSOE al ser necesaria la valoración en la Comisión de Consumo.

La diputada del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo Ceza, ha defendido su posición a favor en defensa d elos grupos más vilnerables, mienttas que desde Sumar, Rafael Cofiño ha insistido en que la regulación del CBD debe basarse en un marco de protección apoyado en la evidencia científica, reforzando la información, la educación y la regulación para garantizar productos seguros.

Por su parte, Vox ha pedido no banalizar el consumo de CBD, pero ha rechazado la iniciativa porque el Gobierno, al ser quien tiene las competencias, no necesita una PNL para actuar si percibe un riesgo, y porque consideran que la propuesta se limita a reforzar la información sin abordar el "descontrol" del mercado.

ACTUAL REGULACIÓN

Los cannabinoides sintéticos, están formulados para reproducir los efectos del THC, lo que los convierte en sustancias especialmente atractivas para el consumo recreativo. Sin embargo, su potencia y efectos adversos son difíciles de predecir, lo que ha generado múltiples alertas de salud pública en distintos países. La entrada en vigor de esta orden supone un giro importante en la política nacional sobre nuevas drogas psicoactivas y refleja la creciente preocupación de las autoridades sanitarias ante la rápida expansión de productos cannábicos no regulados.

Esta norma no afecta a los productos con CBD, considerablemente menos peligroso que el HHC y sin efectos psicoactivos, que se están vendiendo como complementos alimenticios. No obstante, el Real Decreto 1487/2009 que regula los complementos alimenticios en España, establece que únicamente pueden emplearse como ingredientes las vitaminas y minerales recogidos en el anexo I y en las formas enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) 1170/2009, así como las sustancias con efecto nutricional o fisiológico incluidas en el anexo del propio real decreto, en las cantidades máximas diarias establecidas.

El cannabidiol (CBD) no figura ni en los anexos del Reglamento (CE) 1170/2009 ni en el anexo del Real Decreto 1487/2009 como sustancia autorizada para su uso en complementos alimenticios.