Comisión por el Grado convoca huelga indefinida de técnicos superiores sanitarios desde el 13 de octubre

Manifestantes durante una concentración de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) frente al Ministerio de Hacienda, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por el Grado ha anunciado este martes la convocatoria de una huelga indefinida de técnicos superiores sanitarios (TSS), que se desarrollará a partir del 13 de octubre, debido a la "ausencia total de avances en las reivindicaciones históricas del colectivo y la falta de voluntad de diálogo por parte de los ministerios competentes".

Según ha detallado en un comunicado, el "motivo principal" es la "persistente negativa" de las administraciones a aplicar el reconocimiento profesional y retributivo asociado al Grupo B, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece expresamente que para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exige estar en posesión del título de Técnico Superior.

"Diecinueve años después de la aprobación de esta norma, los técnicos superiores sanitarios continúan sin ver materializado este reconocimiento en sus condiciones profesionales y retributivas, perpetuándose una situación de agravio que contradice el espíritu y la finalidad de la propia ley", ha aseverado.

En este sentido, la Comisión por el Grado ha denunciado el "reiterado ninguneo" al colectivo de técnicos superiores sanitarios, que lleva años soportando "promesas incumplidas, compromisos sistemáticamente aplazados y un agravio comparativo sostenido e inaceptable respecto al resto de profesionales sanitarios".

Por ello, la Comisión por el Grado ha señalado que la movilización es la "única vía" para visibilizar las reivindicaciones y, a través de la huelga, busca defender la dignidad profesional de miles de trabajadores que sostienen diariamente "servicios fundamentales" de diagnóstico, laboratorio, imagen médica, anatomía patológica, radioterapia, documentación sanitaria y otras áreas estratégicas del sistema de salud.

La Comisión ha precisado que formalizará y concretará a lo largo de esta semana la convocatoria de huelga indefinida ante los organismos competentes, en cumplimiento de todos los trámites legales y administrativos exigidos para su desarrollo. Asimismo, informará puntualmente al colectivo y a la ciudadanía de los detalles organizativos y de las acciones que acompañarán esta nueva fase de movilización.

Tras ello, ha hecho un llamamiento a todos los técnicos superiores sanitarios para que participen de forma activa en esta movilización y demuestren "la unidad" de un colectivo que "ya no está dispuesto a aceptar más retrasos, excusas ni promesas vacías".

Aunque ha expresado que mantiene su disposición al diálogo y a la negociación, que ha demandado que se produzcan "de manera inmediata, seria y con compromisos concretos", ha destacado que "no aceptará nuevas dilaciones" respecto al cumplimiento de la clasificación y retribución previstas en la legislación de 2007.

"El 13 de octubre comienza una nueva etapa de movilización. Porque el cumplimiento de la ley no puede seguir aplazándose. Porque sin reconocimiento no hay justicia. Porque sin diálogo no hay solución. Porque los técnicos superiores sanitarios merecen el respeto y la consideración que llevan años reclamando", ha concluido.