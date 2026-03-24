La Comisión de Ciencia del Senado aprueba una iniciativa del PP para reestructurar y reforzar el control del CNIO

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones del CNIO. - CNIO - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado este martes una moción impulsada por el PP que propone un plan de reestructuración y mejora de la gobernanza del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que incluya la revisión de sus órganos de dirección, la implantación de mecanismos de control interno reforzados y la realización de auditorías externas independientes de carácter periódico.

La moción, aprobada con una autoenmienda del PP, ha contado con 19 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Elena Castillo ha señalado que durante años el CNIO ha sido un "referente internacional", y "un símbolo del talento científico español", sin embargo ha lamentado que actualmente "vive otra realidad".

"En las últimas semanas hemos conocido declaraciones extraordinariamente graves por parte del propio exgerente del centro, quien ha denunciado que durante años se habría producido una trama de irregularidades destinada a exprimir hasta el último céntimo de recursos públicos", ha indicado Castillo.

En este contexto, la 'popular' ha subrayado que estas irregularidades apuntan a "presuntos contratos amañados, servicios inexistentes, desvío de fondos públicos y posibles prácticas sistemáticas durante más de una década". "No se trata de un problema menor ni de una simple anécdota administrativa. De confirmarse, supondría una quiebra gravísima de la confianza en una institución clave del Estado", ha denunciado.

Asimismo, ha recordado que el Patronato del CNIO, el máximo órgano responsable del centro, también ha tenido que intervenir en las últimas fechas: "Cesando a la cúpula directiva, reorganizando la estructura interna y trasladando información a la Fiscalía para su investigación. Y lo ha hecho, además, por unanimidad".

Por ello, la moción insta al Gobierno a establecer un marco plurianual de financiación estable y suficiente para el CNIO, que garantice la sostenibilidad de sus proyectos estratégicos y reduzca su dependencia de financiación coyuntural.

Además, propone impulsar un programa específico de atracción y retorno de talento científico, orientado a recuperar investigadores y reforzar la competitividad internacional del centro. Así como, desarrollar un plan de renovación y modernización de infraestructuras científicas.

"También es necesario establecer un sistema de evaluación continua, transparente y participativo, basado en indicadores objetivos de rendimiento científico, gestión y captación de recursos, cuyos resultados sean de acceso público y que incorpore la participación activa de la comunidad científica del CNIO en los procesos de toma de decisiones estratégicas", ha apuntado la 'popular'.

Por último, la iniciativa defiende crear un fondo de contingencia para centros de investigación estratégica, que permita hacer frente a situaciones excepcionales que puedan comprometer la continuidad de proyectos científicos esenciales.

"Esta moción no es ideológica, es institucional. No busca el desgaste del Gobierno, busca el fortalecimiento del sistema científico, porque el CNIO no pertenece a ningún partido, pertenece a la sociedad española", ha resaltado Castillo.

Tras ello, la senadora ha asegurado que la ciencia no se sostiene con anuncios, sino con presupuestos: "La diferencia entre liderar o depender, entre innovar o copiar, entre avanzar o quedarse atrás, está precisamente en la inversión".

"CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA EL GOBIERNO"

Durante su intervención, el senador del PSOE Pere Joan Pons ha criticado que la moción impulsada por el PP "se ha intentado presentar como un consenso institucional"; sin embargo, ha denunciado que, a su juicio, responde a una campaña de acoso contra el Gobierno.

Tras ello, el senador se ha preguntado a qué se debe esta "sensibilidad" del PP respecto al CNIO, cuando gobierna junto a formaciones que "niegan la ciencia y a los científicos". "Además, apoyan a partidos y a presidentes que expulsan a científicos y criminalizan a las universidades en países como Estados Unidos", ha añadido.

A continuación, ha asegurado que la situación actual del CNIO preocupa tanto al Gobierno como al PSOE. No obstante, ha negado que el Ejecutivo haya fallado y ha argumentado que se están realizando las gestiones necesarias para esclarecer lo sucedido, recordando que el Gobierno ejerce funciones de supervisión, pero "no es el responsable último".