Colegios Protésicos Dentales inician un trabajo conjunto para "avanzar hacia un modelo académico europeo común" - COPRODEGA

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de distintos Colegios Protésicos Dentales de toda España han anunciado el inicio de "una línea de trabajo conjunta para modernizar la profesión y avanzar hacia un modelo académico europeo común", lo que supondría "un cambio histórico" al respecto.

Estos profesionales, que han mantenido este encuentro durante la reciente celebración, en la ciudad portuguesa de Lisboa, de un encuentro internacional del sector de la salud bucodental, han respondido así a una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia (COPRODEGA).

En concreto, y según han indicado, esta es "respaldada por colegios y asociaciones profesionales de Asturias, Aragón, Cantabria y País Vasco". Además, ha contado "con la participación de representantes de Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña", han señalado.

CARENCIAS FORMATIVAS DEL MODELO ESPAÑOL

"Ante la preocupación creciente de los profesionales del sector por las evidentes carencias formativas del modelo español, que dedica a la formación reglada en prótesis dental menos de la mitad de horas que el modelo centroeuropeo -un total de 2.000 horas de las que menos del 25 por ciento se realizan en laboratorios-", estos sanitarios se han propuesto "cambiar el rumbo de la profesión y sacar a España de la cola europea".

En este sentido, han explicado que "en España persiste una ausencia de iniciativas formativas, estancamiento institucional, confusión e invasión de competencias profesionales, falta de transparencia y necesidad de modernización del sector". Por ello, es "urgente" el "modernizar el modelo formativo español", han afirmado.

Además, han mostrado su pesar por "la falta de liderazgo institucional del Consejo General en los últimos 25 años". En este periodo, "la profesión ha perdido reconocimiento académico y sanitario", han puesto de manifiesto, para añadir que continuarán "trabajando conjuntamente" para "impulsar un nuevo rumbo basado en la modernización, la transparencia y la defensa real de los intereses de los protésicos dentales, higienistas y técnicos superiores sanitarios de otras especialidades".