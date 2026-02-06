El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid pide una mayor presencia de la prehabilitación en oncología

Archivo - Sesión de fisioterapia. - ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha reclamado una mayor presencia de la prehabilitación en el sistema sanitario, ya que la Fisioterapia consigue la mayor funcionalidad frente a las complicaciones derivadas de los tratamientos oncológicos como la quimioterapia, radioterapia y cirugía.

Según la presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos del CPFCM, Ana Serrano, la evaluación previa del paciente y que las personas lleguen en buenas condiciones a los tratamientos son dos "aspectos clave" para disminuir los problemas en los tratamientos oncológicos y reducir el impacto de la cardiotoxicidad. "Cuando ya se ha instaurado el daño en el paciente, el trabajo de los fisioterapeutas se complica mucho y la capacidad para recuperar funcionalidad se reduce también mucho", ha aclarado.

Los programas de prehabilitación permiten mejorar la capacidad funcional del paciente antes de empezar un tratamiento o antes de que se produzca una cirugía. Entre estas mejoras se encuentran la reducción del dolor, el menor tiempo de hospitalización, el aumento de la fuerza muscular y la flexibilidad, o la disminución del riesgo de ansiedad y depresión. De la misma forma, se producen mejoras en la función cardiorrespiratoria y en el estado emocional.

En los centros en los que se aplica la prehabilitación, el proceso empieza con una valoración global del paciente. En ella, se contempla la detección y la prevención de posibles secuelas (físicas y mentales) que pueden aparecer durante estos tratamientos. Asimismo, se prepara al paciente para el tratamiento mediante ejercicios para trabajar la fuerza muscular, para drenar secreciones y para preparar los músculos respiratorios y recuperar capacidad pulmonar. "Una de las intervenciones más importantes y de las que mayor evidencia se tiene, es la actividad y el ejercicio físico", ha destacado Ana Serrano.

El CPFCM ha recalcado que la prehabilitación es realmente importante en tipos de cáncer como el de pulmón (el tercer tumor con más incidencia en España). En casos como el de colon, recto o próstata (de los más numerosos en España) se incorpora el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico.

Además, desde la Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos del CPFCM han asegurado que la prehabilitación oncológica y la Fisioterapia están "claramente infravaloradas" en España, aunque reduzcan el dolor físico y psíquico de las personas que lo reciben. Para concluir, han resaltado que la ciudadanía tiene que conocer y exigir estos tratamientos, porque todos los pacientes "tienen derecho a una mejor calidad de vida".