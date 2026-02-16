El COECS se personará como acusación particular tras la agresión mortal a una enfermera en Benicàssim

Agentes trabajan en el centro de salud de Benicàssim - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha manifestado su "absoluta desolación, dolor y repulsa" ante la muerte de una compañera, enfermera colegiada, a manos presuntamente de su expareja mientras desempeñaba su trabajo en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), y ha conformado que se personará como acusación particular en la causa judicial que se abra contra el autor de la agresión.

Así, ante la "extrema gravedad de los hechos", la Junta de Gobierno del COECS ha acordado un plan de acción integral para defender la memoria de la víctima, apoyar a sus compañeros y exigir responsabilidades, ha indicado la entidad.

La presidenta del COECS, Isabel Almodóvar, ha señalado que están "rotos de dolor", pero firmes en su decisión. "No vamos a dejar sola a la familia ni a permitir que este acto quede impune. El Colegio va a ir hasta el final para defender a nuestra compañera y para exigir justicia ante un acto de violencia machista que nos ha golpeado en lo más profundo", ha declarado.

VULNERABILIDAD

El COECS ha puesto el foco en la vulnerabilidad de los recintos sanitarios ante agresiones de esta magnitud. El vicepresidente del Colegio, Francisco Pareja, ha exigido soluciones "inmediatas" tanto a la Conselleria de Sanidad como al Gobierno central y resto de administraciones.

"Con este suceso reclamamos más seguridad real en los centros de salud. Es inadmisible y no es normal que, a día de hoy, cualquiera pueda entrar por la puerta de un centro sanitario portando un arma blanca y acceder hasta la consulta sin ningún tipo de control", ha denunciado Pareja.

Desde el COECS se insta a revisar los protocolos de seguridad "de forma urgente", dotando a los centros de vigilancia y controles de acceso efectivos "para evitar que se repitan tragedias como esta".

Conscientes del impacto emocional que esta muerte violenta ha provocado en el colectivo, el COECS ha activado un protocolo de ayuda inmediata. "Ofrecemos asistencia psicológica gratuita a todos los trabajadores del centro de salud de Benicàssim y a los compañeros de profesión que lo necesiten", han señalado desde la Junta.

Para acceder a este recurso, el Colegio ruega a las personas afectadas que contacten telefónicamente con la sede del COECS, donde se les atenderá con la "máxima confidencialidad" y se les facilitarán las indicaciones pertinentes para derivarles al servicio de apoyo. "El objetivo es dar soporte emocional para gestionar el trauma de haber vivido un episodio tan violento en su propio lugar de trabajo", ha indicado el COECS.

Finalmente, la presidenta Isabel Almodóvar ha reiterado la condena "enérgica" a la violencia de género. "Es insoportable que las mujeres sigan perdiendo la vida por esta lacra. Que además ocurra en su puesto de trabajo, un lugar dedicado a cuidar, añade un grado de crueldad que nos deja sin palabras", ha añadido.

El COECS ha trasladado su más "sentido pésame" a los familiares, amigos y, muy especialmente, a todo el equipo del centro de salud de Benicàssim, "compañeros que han vivido este horror en primera persona y a quienes el Colegio ofrece todo su apoyo".

MÁS SEGURIDAD

Así mismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido más seguridad en los centros de salud y protocolos específicos en las administraciones tras la muerte de la enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón) a manos supuestamente de su expareja.

"Desde nuestra organización trasladamos nuestra solidaridad con familiares y compañeras y exigimos más seguridad y vigilantes permanentes en los centros de salud para evitar que se produzcan este tipo de sucesos", ha apuntado el sindicato.

CSIF lleva tiempo denunciando y reclamando mejoras en la seguridad en los centros de salud en España, "especialmente frente a las agresiones y la falta de medidas eficaces para proteger tanto al personal sanitario".

Una reciente encuesta de CSIF puso de manifiesto que el 20 por ciento de las/os empleados públicos en la Administración del Estado conoce a una compañera víctima de violencia, destacando que muchas situaciones se viven en silencio. Además, más del 80 % del personal desconoce los protocolos de actuación o movilidad, y casi el 90 % considera necesario reforzar la formación.

CSIF ha demandado formación específica, medidas estructurales, y mayor protección: movilidad geográfica o reducción de jornada con protección especial, entre otras.

En este sentido, el sindicato ha insistido en la necesidad de regular la figura del delegado/a sindical de Igualdad y contra la Violencia de Género para favorecer la protección, apoyo y prevención en el ámbito laboral.

"Las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado y deben implementar medidas concretas de protección", ha concluido el sindicato.

"ACTO DE VIOLENCIA INTOLERABLE"

Por su lado, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha expresado su más "firme y rotunda" condena por la muerte de la enfermera. "Este crimen, perpetrado en su lugar de trabajo, constituye un acto de violencia intolerable que vuelve a golpear a toda la sociedad. Nos solidarizamos con la familia, amigos, compañeras y compañeros de la víctima, y les trasladamos nuestro más sentido pésame en estos momentos de profundo dolor", ha subrayado.

Desde SATSE han reconocido la larga trayectoria profesional de la víctima como enfermera dedicada a ofrecer cuidados profesionales "con compromiso y vocación". "Estamos convencidos de que su labor y dedicación dejará una huella imborrable tanto en sus pacientes como en los profesionales sanitarios con los que ha trabajado durante sus años de dedicación a la comunidad", ha apuntado.

"La violencia machista exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación. No podemos permitir que más mujeres vean truncadas sus vidas por esta lacra que atenta contra la libertad, la dignidad y la vida de las mujeres", ha añadido.

Asimismo, el sindicato ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva para no normalizar ninguna forma de violencia, control o dominación". "La sensibilización, la educación en igualdad y la denuncia social son herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista", ha concluido.