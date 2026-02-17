El CODEM llama a no "enfrentar" a médicos y enfermeras y apuesta por "reorganizar capacidades"

Archivo - Entrada de la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha llamado este martes a "no enfrentar a profesiones" como médicos y enfermeras, al hilo del debate sobre si las enfermeras pueden sustitutir a los médicos, y ha apostado por trabajar en "reorganizar capacidades".

Así lo ha apuntado en un comunicado tras la publicación de una revisión sistemática en la Biblioteca Cochrane que analiza 82 ensayos clínicos y más de 28.000 pacientes en distintos contextos hospitalarios y ambulatorios sobre la posibilidad de sustituir cierta atención médica por la del personal de Enfermería.

La revisión, publicada en febrero de 2026, examina, con metodología rigurosa, qué ocurre cuando determinadas funciones tradicionalmente desempeñadas por personal médico son asumidas por profesionales de enfermería con cualificación adecuada, en contextos organizados y protocolizados.

El estudio concluye que las enfermeras pueden prestar con seguridad muchos servicios que tradicionalmente realizaban los médicos, con poca o ninguna diferencia en cuanto a muertes, incidentes de seguridad o la percepción de los pacientes sobre su salud. En algunos casos, la atención dirigida por enfermeras incluso superó a la dirigida por médicos.

La revisión encontró poca o ninguna diferencia entre la atención dirigida por enfermeras y la dirigida por médicos en resultados críticos, como mortalidad, calidad de vida, autoeficacia y eventos de seguridad del paciente. Si bien la mayoría de los resultados clínicos no mostraron diferencias entre los grupos, las enfermeras podrían lograr mejores resultados en algunas áreas, como el control de la diabetes, el seguimiento del cáncer y la dermatología. La atención dirigida por médicos tuvo un rendimiento ligeramente mejor en un pequeño número de servicios de seguimiento de salud sexual y abortos con medicamentos.

Según el CODEM, se deja patente que cuando los sistemas sanitarios organizan adecuadamente sus recursos humanos y permiten que cada profesional ejerza plenamente sus competencias, los resultados para la ciudadanía se mantienen en estándares de calidad y seguridad.

En este sentido, frente a debates corporativos "estériles" e "irresponsables" y enfrentamiento de "profesiones", desde el CODEM han recalcado la necesidad de "reorganizar capacidades".

Según ha recordado, la Enfermería española es una profesión universitaria altamente cualificada, con formación de grado, máster y doctorado, con especialidades reconocidas y con desarrollo creciente en práctica avanzada. "Las enfermeras especialistas en salud mental, pediatría, geriatría, obstetricia y ginecología, trabajo, familiar y comunitaria, entre otras, desempeñan funciones complejas con impacto directo en resultados de salud", ha añadido.

Además, ha reseñado también que la prescripción enfermera, regulada en nuestro país, ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la continuidad asistencial y la accesibilidad, especialmente en el manejo de procesos crónicos y cuidados de larga duración.

A esto se suma, según el CODEM, el desarrollo de enfermeras de práctica avanzada en ámbitos como la oncología, la diabetes, la insuficiencia cardiaca o las heridas complejas, así como el liderazgo en programas de educación terapéutica, seguimiento domiciliario y coordinación sociosanitaria. "No estamos ante una profesión subsidiaria. Estamos ante un pilar estructural del sistema sanitario", ha enfatizado.

En este contexto, el Colegio ha remarcado que la revisión Cochrane aporta "evidencia internacional que respalda algo que muchos gestores sanitarios ya saben", es decir, que cuando las competencias están claras, la formación es adecuada y el modelo organizativo es sólido, el sistema gana en eficiencia sin comprometer la calidad.

A la vez, el propio estudio introduce un matiz fundamental: "cualquier reorganización debe considerar también el impacto sobre el personal de enfermería". "No se trata de trasladar cargas sin recursos. No se trata de cubrir déficits estructurales con soluciones improvisadas. Se trata de planificar con visión estratégica", ha apuntado.

De esta forma, dede el CODEM han reafirmado un modelo basado en el respeto absoluto a las competencias de cada profesión sanitaria, con Medicina y Enfermería con marcos formativos y responsabilidades distintas y complementarias; el desarrollo pleno de las competencias avanzadas de las enfermeras, conforme a su capacitación y a la normativa vigente, sin infrautilización profesional y, finalmente, la planificación sanitaria "basada en evidencia científica y no en inercias históricas".

"El debate público debe evitar simplificaciones interesadas. Plantear la cuestión en términos de sustitución alimenta una narrativa de conflicto que no responde a la realidad asistencial. En la práctica clínica cotidiana, médicos y enfermeras trabajan conjuntamente, toman decisiones coordinadas y comparten responsabilidad en el cuidado de las personas", ha alegado.

Así, ha insistido en que el verdadero reto no es decidir quién reemplaza a quién sino "cómo configuramos equipos más resolutivos, cómo reducimos tiempos de espera, cómo mejoramos la continuidad asistencial y cómo garantizamos sostenibilidad en el medio y largo plazo".

En la misma línea, ha defendido que la evidencia científica debería ser "una herramienta para mejorar políticas públicas" y, en este sentido, ha abogado por "abrir un debate sereno y técnico sobre planificación de recursos humanos, desarrollo de práctica avanzada, adecuación normativa y reorganización de procesos asistenciales".

Un debate que en su opinión, además, debe incluir a todas las profesiones y tener como centro al paciente. "Defender Enfermería no es atacar a la medicina. Es garantizar que cada persona reciba la mejor asistencia posible, independientemente del profesional que la preste, siempre dentro de sus competencias y con el respaldo de un sistema sólido. Este debería ser el verdadero debate que deberíamos tener y no el de la confrontación y desprestigio de las profesiones", ha argüido.