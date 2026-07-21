Archivo - El CNPT pide la "inmediata tramitación" del proyecto de ley de tabaco para su "perfeccionamiento y aprobación" - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Josep Maria Suelves, ha reclamado la "inmediata tramitación parlamentaria" del proyecto de ley de tabaco al que se ha dado luz verde este martes y en segunda vuelta en Consejo de Ministros, con el objetivo de llegar a su "perfeccionamiento y aprobación".

Esta reforma ha sido "largamente demandada por sociedades científicas, profesionales y ciudadanos", y "puede suponer un paso adelante para la salud pública en España", ha indicado en declaraciones recogidas por SMC España, que ha obtenido las opiniones de otros dos expertos. De hecho, ha destacado que "amplía los espacios libres de humo y emisiones, avanza en la regulación de los nuevos productos con tabaco y nicotina, y aumenta la protección de la salud de adolescentes y jóvenes frente a los riesgos derivados del uso de cigarrillos electrónicos, shishas y otros productos".

En este contexto, Suelves ha subrayado que "los casi 60.000 fallecimientos anuales causados por el tabaco en España son suficiente motivo para exigir que el avance de las políticas de salud pública no se vea frenado por intereses mercantiles ni partidistas". Además, ha recordado que "siguen pendientes otras medidas muy efectivas y no menos urgentes, como el aumento de los precios y la implantación del empaquetado neutro del tabaco".

Por su parte, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la coruñesa Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Ruano Raviña, ha expuesto que esta ley "es muy bienvenida ante la principal causa de muerte en España", ya que la normativa actual "se había quedado muy desfasada". "También es muy positiva la restricción a la publicidad y la equiparación de otros productos al tabaco convencional", ha asegurado.

OPINIONES EXPERTAS

"Sin embargo, se queda corta y no aborda aspectos determinantes, como la subida de impuestos al tabaco", ha expuesto, al tiempo que ha apuntado que "se centra fundamentalmente en la exposición al humo de segunda mano, que causa unas 2.000 muertes" en España. Así, considera que no se focaliza en el consumo de tabaco activo de forma directa, ha subrayado, para añadir que "se ha demostrado que la subida de impuestos baja drásticamente la prevalencia de consumo de tabaco".

Por todo ello, cree que aunque la ley "es positiva", esta "no tendrá un impacto significativo en la mortalidad causada por el tabaco en España". Al respecto, el catedrático de Inmunología y director del departamento de Bioquímica y Biología Molecular 3 e Inmunología de la Universidad de Granada (UGR), Ignacio J. Molina, ha informado de que, pese a que en casi 40 años la prevalencia de tabaquismo en el país ha pasado del 56 al 26 por ciento, "la curva de reducción en los últimos años es mucho más suave".

"A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) valora positivamente los esfuerzos españoles para continuar su reducción, es evidente que es necesario un nuevo impulso que acelere de nuevo la caída de fumadores", ha asegurado este último, tras lo que ha elogiado el proyecto de ley. Este "va, sin duda, en la buena dirección al representar un impacto muy positivo en la salud de la población", ha finalizado.