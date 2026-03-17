La CNMC recurre la venta exclusiva en farmacias de test de Covid-19 y pruebas de embarazo

Archivo - Test Covid-19. - VIOLETASTOIMENOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra las medidas del Real Decreto 942/2025, por el que se regulan los productos sanitarios para diagnóstico 'in vitro', que establecen la venta exclusiva de productos para autodiagnóstico, como test de Covid-19 o pruebas de embarazo, en oficinas de farmacia y sus sitios web.

Según ha detallado el organismo en un comunicado, el recurso presentado también impugna el artículo del real decreto que prohíbe vender este tipo de productos a través de máquinas expendedoras, cuando la misma normativa sí permite este canal para productos sanitarios no sujetos a prescripción.

Para la CNMC, estas medidas son "desproporcionadas", ya que "reducen la competencia de forma innecesaria, pueden elevar los precios, restringen el acceso a estos productos y limitan los puntos de distribución, lo que puede dificultar la gestión de situaciones excepcionales de alta demanda con riesgo de desabastecimiento".

En su argumentación, esgrime que los requisitos necesarios de seguridad, conservación y trazabilidad pueden garantizarse en aquellos establecimientos que ya cumplen con normas estrictas para vender sus productos, como las parafarmacias o las droguerías. Además, señala que los prospectos ya ofrecen la información de uso necesaria, que puede complementarse con asesoramiento en las farmacias o centros de salud.

La CNMC recuerda que, en otros países, las pruebas de autodiagnóstico se venden en supermercados, parafarmacias, droguerías o plataformas 'online', lo que permite mejorar la disponibilidad, aumentar la competencia y bajar los precios, además de agilizar la respuesta y reducir riesgos de desabastecimiento en situaciones de alta demanda, como la pandemia de Covid-19.

Del mismo modo, expresa su rechazo a la limitación de la venta 'online' de estos productos a las páginas web de las farmacias, con lo que se descarta el uso de intermediarios o 'marketplaces', aunque los vendedores sean establecimientos autorizados.

Asimismo, considera "excesivo" prohibir la venta en máquinas expendedoras, incluso en farmacias, ya que elimina una vía de acceso "especialmente útil" fuera del horario de apertura. "Este canal podría cumplir con las condiciones de seguridad, conservación y trazabilidad que se exigen con otros productos sanitarios o alimentarios", afirma.