La CNMC recomienda reevaluar necesidad de la colegiación obligatoria para todas las ramas de la psicología

Archivo - Fachada de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado reevaluar la necesidad de establecer la colegiación obligatoria para todas las especialidades de la psicología, tal y como contempla la propuesta del nuevo Código Deontológico de la Psicología.

La recomendación se produce tras el análisis realizado por la CNMC sobre este proyecto, que sustituirá al actual Código Deontológico, vigente desde 1987 y reformado posteriormente en 2010, 2014 y 2015.

La CNMC invita al legislador a reevaluar y clarificar la necesidad de colegiación obligatoria de los profesionales de la psicología, teniendo en cuenta si dicha exigencia sigue estando justificada conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. En particular, considera que cabe plantearse si todas las ramas de actividad vinculadas a la profesión (ya sean de naturaleza sanitaria o no) deben estar cubiertas por la exigencia de colegiación.

Asimismo, la CNMC recomienda extender el análisis de proporcionalidad a todas las especialidades de la psicología, dado que el Código Deontológico será de obligado cumplimiento para todos los profesionales. Además, aconseja clarificar conceptos y previsiones del Código para facilitar su aplicación y reducir incertidumbres interpretativas.

Por último, la CNMC recuerda que puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios o de oficio.