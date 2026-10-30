Archivo - CNMC pide garantizar la aplicación homogénea del RD de electrodependencia mediante coordinación entre Administraciones - ATS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el proyecto de Real Decreto (RD) que regula la electrodependencia y crea un registro estatal al respecto, a través del que ha pedido garantizar su aplicación homogénea, así como la del sistema de acreditación -también en caso de cambio de residencia a otra comunidad autónoma-, mediante el refuerzo de la coordinación entre Administraciones.

Según ha expuesto el organismo, la norma también establece la definición de persona en situación de electrodependencia y los criterios que acreditan la situación, y tiene como objetivo crear el marco de indicadores comunes en toda España para identificar y proteger a las personas que dependen de un suministro eléctrico continuo para alimentar productos sanitarios imprescindibles para mantener funciones vitales esenciales o evitar secuelas funcionales severas.

No obstante, y pese a que ha valorado "favorablemente" el texto, ya que "aporta una definición común de la electrodependencia, mejora la seguridad jurídica y contribuye a una aplicación más homogénea de la protección prevista para estas personas", ha recomendado también "reforzar la coordinación con los operadores eléctricos, aclarando los mecanismos de intercambio de información y el uso de los datos del registro".

Junto a ello, y subrayando que se ha pronunciado sobre el asunto a petición del Ministerio de Sanidad, ha explicado que es necesario "valorar la fijación de un plazo máximo específico para una resolución breve y preferente del procedimiento de acreditación y reconocimiento de la condición de persona electrodependiente".

CAMBIOS DE RESIDENCIA

Además, ha especificado que "la norma no precisa suficientemente algunos elementos relevantes para asegurar su funcionamiento homogéneo y eficaz". "En particular, no regula expresamente los efectos del reconocimiento de la condición de persona electrodependiente cuando exista un cambio de residencia o desplazamiento entre comunidades o ciudades autónomas, lo que podría generar dificultades de aplicación", ha declarado.

"Sin perjuicio de respetar el desarrollo normativo que puedan realizar aquellas, de cara a reforzar la seguridad jurídica, se recomienda incluir una referencia que delimite con precisión las competencias de cada Administración pública sobre este supuesto, para evitar cargas añadidas a las personas afectadas", ha afirmado en relación con los Ejecutivos regionales, tas lo que ha sugerido que "podría ser efectiva una mera declaración responsable de este, sujeta a la verificación a posteriori que, en su caso, realicen las autoridades competentes".

De cualquier forma, y en cuanto a la creación un Registro Estatal de Personas en Situación de Electrodependencia, la CNMC considera que el objetivo de la medida es "facilitar la coordinación entre Administraciones y garantizar una aplicación uniforme de la normativa en todo el territorio".