La CNMC cifra en 1.800 millones al año el ahorro que supondría seguir sus recomendaciones en medicamentos y farmacias

Archivo - CNMC cifra en 1.800 millones/año el ahorro de seguir sus medidas en medicamentos y farmacias, con 45.000 nuevos empleos - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cifrado en 1.800 millones de euros al año el ahorro que generaría el seguimiento de sus recomendaciones en el ámbito de los medicamentos y las farmacias, medidas que también supondrían la creación de 45.000 nuevos empleos en una década.

"Impulsar el uso de medicamentos genéricos hasta niveles similares a los de otros países europeos", que llegan al 70 por ciento, posibilitaría el mencionado ahorro económico, ha indicado tras publicar una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de fármacos en España, tanto a nivel minorista como mayorista. En el mismo, ha expresado que este sector "está sujeto a una intensa regulación, por su importancia estratégica y por la necesidad de garantizar la protección de la salud".

En el apartado mayorista, la CNMC ha mostrado su apuesta por "reforzar la evaluación farmacológica y económica de los medicamentos innovadores (con patente), impulsar la competencia en los medicamentos no sometidos a patente -favoreciendo una mayor penetración de medicamentos genéricos y biosimilares- y que la retribución de los mayoristas y minoristas dependiera en mayor medida de la calidad del servicio prestado".

Así, ha explicado que "el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios ya incorporó gran parte de las recomendaciones formuladas para el mercado de la distribución mayorista". Por ello, ha asegurado que "su aprobación definitiva contribuiría a fomentar la competencia, mejorar el acceso a los medicamentos innovadores y a moderar los precios".

FLEXIBILIZAR LA REGULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS FARMACIAS

Una vez expuesto que, del lado minorista, es necesario "flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de Farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio", ha sostenido que el grado de seguimiento de sus recomendaciones en este ámbito "sigue siendo bajo". "España mantiene una de las regulaciones más restrictivas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", lamenta.

"A partir de la experiencia de Navarra -con una regulación de mínimos desde el año 2000-, la CNMC estima que flexibilizar la apertura de farmacias en el resto de las comunidades autónomas permitiría crear, al cabo de 10 años, unas 20.000 farmacias nuevas y 45.000 nuevos puestos de trabajo, en su mayoría cualificados", ha insistido.

Por otra parte, este informe muestra "los beneficios de liberalizar la venta por Internet de todo tipo de medicamentos bajo supervisión técnica". "Esta medida ahorraría a cada ciudadano una media de 84 minutos al año en desplazamientos que podría destinar al ocio u otras actividades", ha asegurado este organismo.

Además, aboga por "reformar el sistema de retribución en la cadena de distribución para que se base en los servicios prestados y la calidad, y no únicamente en el precio del medicamento; eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que trabajan en una oficina de Farmacia"; y "eliminar las restricciones a la propiedad y titularidad de las farmacias, permitiendo su integración horizontal y vertical para aprovechar economías de escala".