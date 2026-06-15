Clínicos y pacientes reclaman una estrategia común de vacunación para adultos con enfermedad respiratoria crónica

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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) han reclamado el desarrollo de una estrategia común, homogénea y equitativa de vacunación para adultos con enfermedades respiratorias crónicas.

"El paciente respiratorio crónico es especialmente vulnerable a las infecciones respiratorias. Una gripe, una neumonía neumocócica, una infección por VRS u otros virus respiratorios pueden desencadenar una exacerbación grave, un ingreso hospitalario o un deterioro funcional difícil de recuperar", han aseverado las entidades en un comunicado.

Es por ello que consideran que la prevención de infecciones respiratorias debe formar parte del abordaje integral de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma grave, bronquiectasias, enfermedades pulmonares intersticiales, hipertensión pulmonar, trasplante pulmonar y otras patologías respiratorias crónicas.

En este sentido, han instado a reforzar el calendario vacunal de este colectivo y adaptarlo mejor al riesgo clínico real de cada paciente, de forma que la indicación de inmunización no dependa únicamente de la edad, sino también de la enfermedad de base, la gravedad, las comorbilidades, la fragilidad, los ingresos previos y el riesgo de complicaciones.

Las tres entidades también han defendido el acceso equitativo de todos los pacientes a estas medidas, independientemente de la comunidad autónoma de residencia. "La prevención no puede depender del código postal. Si dos pacientes tienen un riesgo clínico similar, deberían tener oportunidades similares de protección frente a infecciones respiratorias prevenibles", han subrayado.

NUEVAS OPORTUNIDADES

SEPAR, AEV y FENAER han detallado que la vacunación frente a gripe, Covid-19 y neumococo ya constituye una herramienta clave de prevención en los pacientes respiratorios. A ello se suman nuevas oportunidades, como la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en determinados grupos de adultos vulnerables.

Pese a la evidencia sobre la "carga relevante" de enfermedad por VRS en adultos mayores y en personas con enfermedades respiratorias, profesionales y pacientes han lamentado que la implementación de la vacunación frente a este virus en adultos presenta aún inequidades territoriales.

Tras ello, han pedido a las administraciones sanitarias una mayor coordinación para garantizar criterios homogéneos, transparentes y basados en la evidencia científica, así como una mejor identificación de los pacientes respiratorios con mayor riesgo de exacerbación, hospitalización o deterioro clínico que puedan beneficiarse de la vacunación.

Como han recordado, la inmunización respiratoria no protege solo a los pacientes, sino que también puede ayudar a reducir la presión asistencial en Atención Primaria (AP), neumología, Urgencias, hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) durante las temporadas de mayor circulación de virus respiratorios.

"Disponemos de más herramientas preventivas que hace unos años. El reto ahora es utilizarlas con rigor, equidad y visión de salud pública, para proteger mejor a los pacientes respiratorios crónicos más vulnerables", han concluido.