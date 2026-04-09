Incoan diligencias previas por la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos por un error en la dosis

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BURGOS 9 (EUROPA PRESS)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha incoado diligencias previas por un presunto "delito de homicidio imprudente" tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Burgos en relación con la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos a los que se suministró una dosis errónea, tal y como han anunciado fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos se retrotraen al pasado mes de diciembre cuando una denuncia del Defensor del Paciente, colectivo personado en la causa, la recogió la Fiscalía de Burgos tras la muerte de dos enfermos oncológicos por una sobredosis de medicación. Este luctuoso acontecimiento terminó en la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos.

En ese mes de diciembre fallecían dos pacientes tras recibir una dosis de un medicamento destinado a su enfermedad seis veces superior a la pautada, mientras que otros tres pacientes arrastran secuelas gravísimas.

La justicia dirimirá si hubo un homicidio por imprudencia profesional en los fallecimientos y un delito de lesiones por mala praxis en el caso de los supervivientes. El juzgado contactará con los afectados y herederos para que se personen en el caso.

Además, se estudiarán las autopsias clínicas y evaluaciones detalladas para investigar a fondo el sistema y rastrear cómo se grabó y revisó la ficha del medicamento. Se apunta, por un lado, a la responsabilidad penal del personal sanitario y, por otro lado, a la Consejería de Sanidad, en calidad de responsable civil subsidiaria.