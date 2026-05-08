Clavijo señala que "ningún pasajero" con hantavirus saldrá del 'HV Hondius' sin que el avión de evacuación esté en pista

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes el trabajo de coordinación y "la certeza" que ya existe para que el tiempo que toquen tierra los evacuados del crucero 'HV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, sea el "mínimo posible".

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo regional en declaraciones a los medios durante la inauguración del consultorio local de Salud de Barroso, en el municipio de La Orotava, en donde ha advertido que su Ejecutivo sabe con seguridad que "ningún pasajero" del barco no saldrá del mismo si no está su avión de evacuación ya en pista.

"Una vez garantizado que el barco no toca tierra, ya que fonderará a las afueras del puerto de Granadilla, lo más importante es coordinar lo que es el traslado de esos pasajeros del barco al muelle y del muelle directamente al aeropuerto", ha señalado Clavijo en alusión al protocolo detallado que ofrecerá Sanidad Exterior.

Según ha informado el presidente regional, la idea principal es que los vehículos con los evacuados vayan directamente a la escalinata del avión con la mayor agilidad, con el fin de que el tiempo que se toque tierra en Canarias "sea el mínimo" y con "todas" las garantías de protección: "Sabemos con certeza que no saldrá ningún pasajero del barco si no está el avión aterrizado en pista".

Ha avanzado el presidente que aún toca "despejar la incógnita" sobre si el crucero, con bandera en Países Bajos, podrá salir "inmediatamente" para Holanda en caso de que su tripulación continúe con buen estado de salud. "Si la tripulación está en buen estado, no tiene sentido que esté a las afueras de las costas canarias".

EVACUACIONES

El Gobierno de Canarias también está a la espera de conocer las gestiones que se realizan con los países para la evacuación de sus ciudadanos en el crucero. "Sabemos que para los 14 españoles vendrá un avión del Ejército, pero a lo mejor hay 23 nacionalidades distintas, con uno o dos pasajeros, y lo que no queremos es que se produzcan retrasos en la evacuación de los mismos", ha insistido.

El presidente regional ha avanzado, además, que el Servicio General de Salud está preparándose frente a cualquier contingencia que pueda surgir durante la evacuación de pasajeros. "El Gobierno de Canarias ha sido muy crítico con la decisión del Gobierno estatal de traer el buque a Canarias, seguimos siéndolo, pero una vez está lo que tenemos, buscamos garantizar que las cosas salgan bien".