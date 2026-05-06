Clavijo pide lealtad institucional y lamenta la exclusión de Canarias en la reunión del Gobierno sobre el hantavirus

El Presidente De Canarias, Fernando Clavijo, Ofrece Declaraciones A Los Medios En Bruselas - EUROPA PRESS

BRUSELAS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la exclusión del Ejecutivo canario de la reunión de seguimiento de la crisis de hantavirus celebrada este miércoles por el Gobierno de España, y ha defendido que el pueblo de Canarias "se merece" respeto, "información" y "lealtad institucional".

En declaraciones a los medios desde Bruselas, después de reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera, el presidente canario ha asegurado que aún no tiene información del acuerdo suscrito este martes entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno, y ha insistido en la necesidad de que se celebre una reunión urgente con Pedro Sánchez.

"No hemos tenido ningún contacto y nos hubiese gustado que el Gabinete o el propio presidente nos hubiese permitido asistir a la reunión de coordinación. Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente tenga algo que decir y opinar al respecto de ese acuerdo que seguimos desconociendo", ha afirmado.

Clavijo ha lamentado tener que "esperar a ver la rueda de prensa" del Gobierno tras esta reunión de seguimiento de la crisis "a ver qué es lo que dicen" y ha señalado que si el asunto ha escalado como para que haya una reunión de los ministros de Exterior, Interior y Sanidad pues "el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional".

Tras decir que tampoco tiene "claro" el estado de los pasajeros del crucero, del contagio o de la propia cepa, ha insistido en que sería más práctico que "si se quiere proceder a la repatriación" de algunos ciudadanos se haga directamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde, sin someterles a una "viacrucis" de tres días por el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias.

"Si lo que estamos es pensando en el interés general de esos pasajeros y que puedan volver y acabar esta pesadilla para ellos a sus casas, lo razonable es que lo hagan desde ya", ha aseverado, si bien ha admitido que los pasajeros infectados sí requieren "un transporte sanitario con unos protocolos altamente exigentes".

PERMISO PARA ATRACAR EN TENERIFE

La única novedad, ha proseguido Clavijo en su explicación, es que el presidente de la autoridad portuaria le ha notificado que ha habido una solicitud por parte del crucero para poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz que Tenerife.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno realice reuniones sectoriales con las Comunidades Autónomas, como se hicieron cuando se declaró decretó la pandemia de coronavirus, Clavijo ha indicado que "sería deseable" porque se desconoce "la magnitud de los contagios".

"Ya parece que no son siete, ahora son ocho, parece que ese contagio pueden haber sido por contacto entre humanos, con lo cual creo que son muchas incógnitas, desgraciadamente tenemos un precedente que es el del COVID-19 y yo creo que es lo importante es que haya sosiego, tranquilidad y calma", ha agregado.

Este tipo de actuaciones, en opinión del presidente canario, "descoordinada y sin respetar" a una comunidad autónoma como Canarias, "lo que generar es más incertidumbre, más de confianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población".