Clavijo desafía al Gobierno y asegura que no autorizará el fondeo del buque MV Hondius en la isla de Tenerife

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas - EUROPA PRESS

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este domingo que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.

"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", ha explicado el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.

Clavijo ha querido mostrar "todo su apoyo" a los pasajeros del buque y ha arremetido contra el Ejecutivo nacional, asegurando que desde Canarias "se ha hecho todo lo posible para facilitar" el trabajo en Cabo Verde.

"La negativa sistemática de los tres ministros que han venido, el no escuchar a razones y el no explicarnos de una manera científica en qué va a poner en peligro la seguridad si los pasajeros están sanos, como ellos han afirmado, poner 14, 15 o 20 pasajeros más en un avión en el que van 14 y que caben 200 días, ante esa ausencia, nosotros entendemos que nos está faltando información, no entendemos que haya ningún criterio científico, ningún protocolo que certifique o diga que eso tiene que ser así, y nos vamos a poner en peligro la población de Tenerife", ha aclarado.

De esta misma manera, el presidente canario ha matizado que "no tienen ningún informe técnico que asegure el riesgo cero" de la operación y dice guiarse por los criterios de las autoridades autonómicas "que aconsejan que el buque esté el menor tiempo posible" en aguas canarias.

"No tenemos ningún informe técnico que nos diga que el riesgo es cero. Eso es lo que no tenemos, porque el gobierno de España no nos lo ha dado. Y sí tenemos criterios técnicos del gobierno de Canarias que aconsejan que el buque esté el menor tiempo posible fondeado en la dárcena", ha informado en una entrevista recogida por la cadena de televisión la Sexta.

A su vez ha asegurado estar "preocupado" porque, dada la naturaleza del virus, roedores puedan bajar a los lados del barco y "pongan en peligro la seguridad de los canarios".