Murcia se une a las CCAA que exigen que la ministra "asuma su responsabilidad" sobre el Estatuto Marco

La consejera de Salud participó en el pleno del CISNS y reclamó a la ministra soluciones ante el conflicto con profesionales, sindicatos y comunidades autónomas - CARM

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud se ha sumado al frente común de las comunidades autónomas que exigen a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "asuma su responsabilidad" en el conflicto que tiene abierto con los profesionales y sindicatos por el Estatuto Marco que regula la actividad de los profesionales sanitarios y reclaman a la ministra que "retome el diálogo con los agentes sindicales".

Dieciséis comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla instaron este miércoles al Ministerio de Sanidad, "que es el que dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco, a alcanzar un acuerdo en el ámbito estatal y dar respuesta a las demandas planteadas", ha explicado la consejera de Salud, Isabel Ayala, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La titular regional de Salud ha asistido a la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en Madrid, en la que ha señalado a la ministra que "las comunidades autónomas, como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, estamos asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa no se sitúa en nuestro ámbito competencial". En este contexto, "estamos actuando con responsabilidad, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía", ha añadido.

La aprobación del Estatuto Marco en el Consejo de Ministros "no ha supuesto el cierre del conflicto" y la persistencia de la convocatoria de huelga "evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico", ha lamentado Ayala. Esta situación "hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo", ha añadido.

En el seno de esta reunión también ha reclamado que se impulsen, con carácter inmediato, "medidas sostenidas en el tiempo que permitan acabar con el déficit estructural de profesionales sanitarios" porque "queremos reafirmar nuestro compromiso con ellos y con la ciudadanía y por ello seguimos trabajando para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario público".

A juicio de la consejera, el acuerdo de las comunidades demuestra que "la ministra se queda sola, no tiene ni el apoyo de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas, ante un problema que ha generado ella". Asimismo, ha reiterado "la voluntad de trabajo de las comunidades para resolver problemas de la ciudadanía, cuestiones que la ministra no ha escuchado, y es el momento de que el Ministerio resuelva este conflicto".

"Con nuestra presencia hoy aquí demostramos una vez más nuestra voluntad de trabajar para resolver lo importante, que son los problemas que están sufriendo los ciudadanos, generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente su competencia y responsabilidad", ha señalado.

Este conflicto se produce en un contexto "marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población. A ello hay que sumar la necesidad de que la Región de Murcia reciba la suficiente financiación estatal acorde al resto de comunidades autónomas", ha concluido.