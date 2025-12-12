Murcia exige la retirada del Estatuto Marco y que Sanidad "asuma su responsabilidad" por la huelga

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regionalde Murcia ha exigido hoy en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud la retirada del Estatuto Marco y que el Ministerio de Sanidad "asuma su responsabilidad por poner en jaque a la sanidad pública al provocar, en plena epidemia de gripe una huelga de los profesionales sanitarios", según ha informado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

El responsable regional de Salud ha considerado también que la reforma del Estatuto Marco ha sido "improvisada, chapucera y sin memoria técnica, jurídica ni económica" y que, además, "carece de rigor y de consenso con el personal sanitario". Para Pedreño, "es el momento de retirar este proyecto fallido y empezar una reforma seria, dialogada y consensuada" con profesionales, sindicatos y comunidades autónomas", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, celebrada online esta mañana, también ha señalado que "establecer unas condiciones actualizadas a las necesidades de los profesionales del Sistema Nacional de Salud requiere también una solución a la falta de facultativos especialistas, como venimos reclamando hace años, a fin de dar respuesta a los nuevos criterios del Estatuto y, lo que es más importante: a las necesidades de los pacientes y usuarios".

Para Pedreño, "ha quedado demostrada la incapacidad de la ministra Mónica García para ofrecer una respuesta institucional adecuada y abordar un asunto de tanta relevancia y que afecta directamente a tantos profesionales como es este Estatuto, cuyo desarrollo ha llevado a los facultativos a la tercera huelga este año, sin que el Ministerio satisfaga sus reivindicaciones".

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD

En la reunión se abordaron también la presentación del manual de evaluación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 con la metodología de recogida de información y datos, la planificación temporal y los indicadores seleccionados para monitorizar el despliegue y el impacto del plan en las comunidades autónomas y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

También se aprobó el calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida, el calendario de vacunación específica en personas adultas con condiciones de riesgo y el calendario de vacunación específica en menores y adolescentes con condiciones de riesgo. Este calendario establece los criterios comunes para la vacunación cuya aplicación favorece a toda la población, tanto a las personas que se vacunan como a las que no lo hacen, y en el que ha participado activamente la Región de Murcia.

Por otra parte, se aprobó el modelo de plan de seguimiento individualizado del largo superviviente de cáncer infantil. A partir de ahora, una vez dado de alta hospitalaria tras el tratamiento recibido, ese seguimiento se realizará de forma más estrecha desde los centros de salud, manteniendo la misma colaboración con los especialistas del hospital, mediante un circuito especial y más rápido por si se requiere una valoración más específica para contribuir a mejorar su calidad de vida y lograr que se pueda reincorporar a su vida familiar, social y laboral o educativa.

Además, entre otras iniciativas, se dio cuenta del informe de resultados del Grupo de Trabajo de actualización de los criterios de distribución de fondos para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.