Mónica García descarta reiniciar la negociación del Estatuto Marco como piden las comunidades autónomas

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado este miércoles reiniciar la negociación del Estatuto Marco, tal y como han solicitado las comunidades autónomas en una nueva carta, al considerar que no se mejorarían las condiciones laborales de los profesionales y supondría romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SATSE.

"Ya les digo que ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en 'stand by' las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el Estatuto Marco", ha afirmado García durante la durante la ruede prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este contexto, la ministra ha indicado que si alguna de las comunidades quiere romper los acuerdos alcanzados con los sindicatos mayoritarios "es libre de hacerlo". "Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas", ha recalcado.

García ha explicado que, en la carta, las CCAA se muestran contrarias a eliminar las guardias de 24 horas, ya que consideran que es una medida "destructiva" para el sistema, así como "imposible" y "irrealizable". "Nosotros mantenemos que lo que es destructivo es mantener las guardias de 24 horas y el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud", ha manifestado.

Según la ministra, las comunidades argumentan que no es el momento para reformar el Estatuto Marco. No obstante, García ha afirmado que "no hay mejor momento" que el actual para "poder compasar los desafíos del Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad con el refuerzo y la garantía de mejores condiciones laborales y derechos para los profesionales".

Tras ello, ha señalado que en este momento las comunidades cuentan con más transferencias que nunca para poder realizar la reforma del Estatuto Marco. "Tenemos un crecimiento económico histórico. Tenemos más profesionales que nunca. Hemos invertido en formar a más profesionales y tenemos más estudiantes en las facultades de Medicina. Tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales", ha declarado, al tiempo que ha añadido que "no hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales".

Por otra parte, la titular de Sanidad ha subrayado que las comunidades autónomas también han pedido suprimir los artículos que reclaman los sindicatos médicos que mantienen la huelga, relacionados con la jornada laboral y la eliminación de las guardias.

"Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y, con la otra, nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros", ha concluido.