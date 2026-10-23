Matute acusa al Ministerio de usar el Consejo Interterritorial como "un mitin" contra Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reprochado este viernes al Ministerio de Sanidad de usar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como "un mitin" contra Madrid.

En declaraciones previas al inicio de la reunión entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, con un orden del día "de tres folios", según ha censurado Matute, la consejera ha remarcado que con esta cita "cae el telón de esta tragicomedia" en la que "no se han conseguido mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

"No hemos conseguido mejorar la accesibilidad a medicamentos y tecnología para la población y, desde luego, no hemos conseguido modernizar el Sistema Nacional de Salud (SNS), que está obsoleto y encorsetado", ha subrayado.

En esta línea, ha insistido en que la ministra del ramo, Mónica García, se ha dedicado a hacer de "candidata todo el tiempo" que ha estado al frente del Ministerio, primero para la Organización Mundial de la Salud (OMS); luego, para ese Frente Amplio popular "que ha fracasado" y como "una candidata perpetua contra Madrid".

Esto lo que ha hecho es "apartarla de la gestión y de gestionar para toda España", ha afirmado, para añadir que Mónica García "lo que ha hecho es traicionar a la Medicina y traicionar a los compañeros".

Matute ha lamentado el "montón de puntos del orden del día" de la reunión, que ha calificado como "un mitin contra Madrid", y ha remarcado que la cita servirá para que la ministra se de cuenta de que "sigue sola".

"No la apoyan los profesionales, no la apoyan los sindicatos y, desde luego, no la vamos a apoyar los consejeros de Sanidad", ha enfatizado, tras lo que ha declarado que trabajarán con la persona que se ocupe de la cartera tras los comicios "para mejorar la Sanidad, para resolver los problemas de la población".

Respecto a la propuesta sobre listas de espera, ha indicado que no puede aprobarse "porque hay muchos aspectos que todavía no están cerrados y, para empezar, la guía técnica de cómo se recogen".

"No es rechazar ese nuevo borrador del Real Decreto, es que no está terminado y hay que seguir trabajando", ha manifestado. "Hay que seguir trabajando para esa necesidad de medir los indicadores de la misma forma en todas las comunidades autónomas", ha insistido.

Además, Matute, que ha afirmado acudir a la cita "con el ánimo constructivo", ha sostenido que "mientras tanto, sigue vigente el Real Decreto de 2003, que homogeneiza cómo hay que medir las listas de espera", aunque ha reconocido que es "mejorable", ya que "no tiene en cuenta la medición, por ejemplo, de Atención Primaria". No obstante, "lo que mide, lo mide igual en todas las comunidades autónomas", ha subrayado.

Al hilo, ha aseverado que Sanidad "lleva 10 meses de retraso en publicar los nuevos datos, esas nuevas listas, esos nuevos tiempos de espera que, a lo mejor, no quiere publicar antes de las elecciones porque se volverían a dar cuenta que Madrid lidera los menores tiempos de listas de espera".

También en clave de futuro, ha afirmado que el objetivo después del 29 de noviembre será "mejorar las condiciones profesionales de todas las categorías pero, en concreto, romper ese conflicto del estatuto médico propio que ha creado la ministra". Además, ha hecho un llamamiento a "incluir en la cartera de servicios todos los medicamentos que sirven no solo para salvar vidas, sino para que las vidas sean mejores como, en concreto, los fármacos que retrasan el Alzheimer".

Finalmente, ha recordado que la Comunidad de Madrid lleva trabajando desde febrero para terminar con las guardias médicas obligatorias de 24 horas e impulsará dos pilotos en este sentido antes de fin de año en los hospitales de La Paz y el Sureste, en Arganda del Rey.

"Madrid no da titulares sino que da realidades y hechos", ha reivindicado la consejera, que ha explicado que desde febrero se trataba con médicos de distintos hospitales para ver cómo avanzar en este sentido.