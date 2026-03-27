CISNS-Madrid ve "un fracaso" de Mónica García el recurso a mediación en las negociaciones con el Comité de Huelga médica

Archivo - Archivo.- La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este viernes el "fracaso" de la ministra de Sanidad, Mónica García, para tratar de llegar a una solución que ponga fin a la huelga médica indefinida intermitente y ha indicado que, como es su responsabilidad, deberá ser el Ministerio el que lidere la búsqueda de soluciones.

Así lo ha señalado tras más de cuatro horas de reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), centrada en exclusiva en la huelga médica y en la que el Ministerio ha aceptado que haya un mediador en el conflicto.

"Es una pena que hayamos perdido cuatro horas y cuarto en hacer ver a la ministra que es incapaz de poder solucionar este problema que ha creado ella. Con lo cual, que alguien intermedie y que haga que nuestra sanidad no siga sufriendo", ha manifestado Matute el término del encuentro para justificar esta medida.

Según ha explicado, se ha acordado que haya un organismo intermedio de mediación encargado de definir y poner de acuerdo a ambas partes para ver si así se puede "deshacer este entuerto". "Es muy lastimoso porque eso significa que el Ministerio y la ministra han fracasado en su negociación", ha recalcado la consejera madrileña.

Al hilo, ha insistido en que la ministra ha creado el "conflicto con los sindicatos médicos" y es su "responsabilidad" buscar soluciones. "Tendrá que ser el Ministerio, junto con los sindicatos médicos, los que acuerden quién es el organismo más adecuado para esa mediación", ha remarcado.

En la misma línea, Matute ha reclamado que, dado que la ministra "no ha sabido manejar bien" la reforma del Estatuto Marco, no debería continuar con otras reformas como la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. "Todo va conectado, con lo cual, hagamos bien las cosas, con rigor técnico", ha sostenido.

Esta será una de las cuestiones que quedará para el CISNS previsto para el próximo 9 de abril, en el que se iba a abordar la huelga de médicos, y que también servirá ahora para tratar los puntos que no se han tratado este viernes, como los anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes o la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, entre otros.

"Mucho me temo que, con la cantidad de puntos importantes que hay, porque se llevan varias leyes, pues tampoco los vamos a poder acometer", ha lamentado Matute, que ha afeado que el Ministerio "trufa de órdenes del día" las reuniones pero no permite que se traten con el tiempo debido.

MÓNICA GARCÍA, UN CABALLO DE TROYA

Durante la reunión, según ha recalcado Matute, se ha vuelto a insistir a la ministra por parte de todos los consejeros, "independientemente del color político" y aplicando "el sentido común y la responsabilidad de luchar por la Sanidad", que asuma su responsabilidad "en la mayor huelga indefinida que ha habido de médicos en la historia".

"Le hemos pedido que por favor no desvíe la responsabilidad a las Comunidades Autónomas, como está haciendo; que no desvíe la responsabilidad en los médicos, ya que les ha acusado de hacer rehenes a los pacientes y de que entre ellos no se pongan de acuerdo", ha apuntado.

En la misma línea, la consejera madrileña ha recalcado que Mónica García es "un caballo de troya" dentro de la Sanidad "que está reventando" y ha afirmado que "no ha sabido manejar bien" la reforma del Estatuto Marco e, incluso, este mismo viernes "ha enfadado aún más" a los sindicatos médicos.

Se ha referido así a unas declaraciones previas al CISNS de la ministra pidiendo al comité de huelga que "cumplan" con su parte y desconvoquen los paros contra el Estatuto Marco después de Semana Santa. La ministra aludía a la reunión de este jueves con representantes del órgano sindical, en la que se acordó mantener abierto el diálogo y establecer una "voluntad negociadora". Junto a ello, se confirmaron reuniones en las próximas semanas.

Tras las palabras de la ministra, el Comité de Huelga ha manifestado que los paros fijados hasta el mes de junio se mantienen como estaban establecidos y que el calendario de movilizaciones convocadas permanece intacto.

Igualmente, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una financiación finalista "para las medidas que se vayan a tomar" y se ha afeado "las sillas vacías" de los ministerios de Función Pública, Hacienda y Trabajo, "necesarios para acometer esta reforma".

"Ella, como siempre que se encuentra acorralada y como no se prepara bien los temas, ha intentado desviar la atención hablando de financiación autonómica y yéndose por los cerros de Úbeda", ha lamentado Matute sobre la financiación finalista, recordado que el ministro Óscar Puente, "en un conflicto similar", piso sobre la mesa 1.800 millones para desconvocar una huelga "y lo consiguió". "Le hemos dicho que haga lo mismo", ha insistido.

Finalmente, Matute ha insistido en la necesidad de que se escuche a los médicos y que tengan un marco de negociación "propia, vinculante y directa" con el Ministerio y que se reconozca su "singularidad".