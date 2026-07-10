El Gobierno de Ayuso rechaza un manual de eutanasia de Sanidad con "problemas jurídicos, clínicos y éticos"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha trasladado este viernes el rechazo del Gobierno regional al manual de eutanasia elaborado por el Ministerio del ramo al considerar que contempla "problemas jurídicos, clínicos y éticos".

Así lo ha indicado al término del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que se ha aborgado la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, un texto en el que se establecen recomendaciones para orientar a los profesionales y a las administraciones con el objetivo de garantizar el acceso homogéneo, la equidad y la calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir.

Durante el Pleno del CISNS, que reúne al Ministerio y a las Comunidades Autónomas, la consejera madrileña se ha manifestado "en contra" de un manual "que se ha presentado precisamente porque tiene problemas tanto jurídicos como clínicos como éticos".

Según ha expuesto, incluye problemas jurídicos porque incorpora supuestos jurídicos que no se incluyen en la ley y, por lo tanto, "lo que hay que hacer es modificar la ley". A ello se añaden otros clínicos porque deja "desprotegidos a los profesionales" a la hora de aplicarlo.

"Las sociedades científicas y los colegios profesionales con los que nosotros trabajamos nos han pedido que se incluyeran herramientas objetivas de evaluación y además interconsultas con salud mental en casos complejos cuando hay sufrimiento, cuando hay ideaciones suicidas, y eso no lo han incluido, con lo cual dejan desprotegidos a los profesionales a la hora de aplicar el manual", ha concretado.

El aspecto "más importante", en su opinión, hace referencia a los problemas éticos al no garantizar un acceso real a todos los recursos disponibles para aliviar o paliar su sufrimiento por falta de financiación.

"No solo vale con informar a las personas que optan a la prestación de eutanasia de que tienen recursos para paliar su sufrimiento. Es nuestra obligación que se garantice que tengan un acceso al 100% de ellos y este Gobierno no lo permite porque no está dotando a las Comunidades Autónomas ni a los pacientes del dinero suficiente para que una decisión que es irreversible se pueda tomar de forma informada, de forma libre y desde luego con dignidad", ha argüido.

En este sentido, Matute ha recalcado que, pese a estar a favor de que se hagan manuales "para ayudar" a los profesionales, estos deben estar bien hechos y, sobre todo, "respaldado por la voz" que hay que dar "a las sociedades científicas, a los colegios profesionales y desde luego a la libertad y a la dignidad y a la humanidad para con los pacientes".

Finalmente, ha remarcado que el Gobierno regional no cuestiona la aplicación de Ley de Eutanasia, "que en la Comunidad de Madrid se aplica con garantías", pero sí este manual.