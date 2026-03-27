CISNS.-Euskadi apela a "la buena voluntad" de Ministerio y médicos para "desescalar el conflicto" tras designar mediador

El consejero de Salud de Euskadi, Alberto Martínez. - IREKIA

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha considerado un "avance" el acuerdo para designar un mediador que contribuya a "reconducir la situación" que ha llevado a la huelga de médicos y ha apelado a "la buena voluntad de todas las partes para que el conflicto se desescale en la medida en que comience su trabajo". "Es una oportunidad para retomar el diálogo y pensar, sobre todo, en los pacientes", ha subrayado.

Al término del Consejo Interterritorial de Salud, celebrado este viernes en Madrid, ha valorado el "avance" que, a su entender, supone el acuerdo para designar un mediador independiente que pueda "contribuir a reconducir la situación" con el colectivo médico en torno al Estatuto Marco y "facilitar el diálogo" entre el Ministerio y el comité de huelga.

Martínez ha explicado que la propuesta impulsada por los gobiernos de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias ha sido "finalmente aceptada por todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad".

El consejero ha detallado que el mediador deberá ser una persona o entidad aceptada por ambas partes. "El Ministerio nombrará un mediador y el comité de huelga podrá proponer otro, pero lo importante es que haya consenso y voluntad de entendimiento", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que, durante la reunión, se ha valorado que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) pueda desempeñar este papel de mediación. Según ha indicado, el Gobierno Vasco ya había mantenido contacto con la Plataforma y mostrado su "interés en que participara, porque ellos mismos manifestaron su disposición a ayudar". "El Ministerio también ha visto bien esta posibilidad, y ahora falta que el comité de huelga dé su visto bueno", ha precisado.

Finalmente, el consejero vasco ha apelado a "la buena voluntad de todas las partes para que el conflicto se desescale en la medida en que el mediador comience su trabajo". En su opinión, "es una oportunidad para retomar el diálogo y pensar, sobre todo, en los pacientes".

CAUTO

En todo caso, ha dicho preferir "ser cauto" y mantener la prudencia porque "hay mucha carga emocional en todo este conflicto". No obstante, ha considerado que "incorporar a la Plataforma de Pacientes como mediadora puede ser un paso simbólico y muy importante".

"Ellos representan a quienes más están sufriendo las consecuencias de esta huelga, y su participación puede aportar equilibrio y sentido común al proceso", ha insistido.