C.Valenciana se suma a un comunicado de 16 CCAA que pide a Sanidad una negociación "real" del Estatuto Marco

La Comunitat se suma a un comunicado de 16 CCAA que pide a Sanidad una negociación "real" del Estatuto Marco - GVA

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, junto con responsables de otras quince comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han suscrito un acuerdo conjunto que han presentado por registro de entrada en el Ministerio de Sanidad, para exigir que reabra con urgencia un proceso de diálogo real sobre el Estatuto Marco, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Gómez ha afirmado que, con la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "se demostrado una vez más, nuestra voluntad de trabajar para resolver lo más importante, los problemas que están sufriendo los ciudadanos, generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente su competencia y responsabilidad" y que ya ha dejado más de 280.000 actos médicos cancelados en la Comunitat Valenciana.

Para Gómez, la resolución de este conflicto "pasa por un inevitable acuerdo en el ámbito estatal, por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas". "Pero hoy la ministra García ha pedido una gran oportunidad para dar una solución", ha lamentado.

"Hoy se ha demostrado que todas las comunidades autónomas unidas buscamos la defensa del modelo sanitario, de los profesionales y de los pacientes; hoy se ha demostrado que en salud no hay color político, pero la ministra nuevamente no ha escuchado nuestras peticiones", ha lamentado.

En ese sentido, ha recalado: "el ministerio tiene que acabar de una vez por todas con este conflicto porque al final se está poniendo en riesgo una asistencia sanitaria con calidad, que puedan producirse nuevos paros, que se pueda alterar la vida de los ciudadanos y, en síntesis, una sanidad como nos merecemos en base al gran talento que tienen nuestros profesionales".

Asimismo, ha manifestado que ante esta situación "la ministra en este momento se encuentra sola, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni las comunidades autónomas están con ella". "No obstante, la Comunitat Valenciana ha tendido la mano para dar algún tipo de solución que mejore lo importante que es la salud de los ciudadanos y que puedan tener una asistencia sanitaria como se merecen", ha insistido.

Gómez ha explicado que durante la reunión del consejo "ha quedado patente que no podían tratar los temas introducidos por el Ministerio en el orden del día por el dudoso encaje en el reglamento de que sea el foro adecuado para tratarlos".

En el escrito se recuerda que "ha sido precisamente el contenido y la tramitación de la nueva normativa del Estatuto Marco lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes".

El acuerdo pone de manifiesto que las comunidades autónomas, como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, "están asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa no se sitúa en su ámbito competencial". En este contexto, "se está actuando con responsabilidad, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía", señala.

"GESTIÓN NEFASTA"

En este sentido, Marciano Gómez ha señalado que "lo verdaderamente importante es arreglar la salud de los ciudadanos, la salud de los 280.000 pacientes que en la Comunitat Valenciana han sufrido la consecuencia de las huelgas por culpa de una gestión nefasta del Estatuto Marco que es competencia nacional y, por tanto, responsabilidad de la ministra de haberlo resuelto".

El acuerdo de las comunidades autónomas indica que el conflicto se está produciendo en un contexto "especialmente exigente para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población".

Por ello, las comunidades autónomas instan al Ministerio de Sanidad a "impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años venimos planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema".

Finalmente, el escrito concluye "reafirmando el compromiso de las comunidades autónomas en seguir trabajando para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario público, desde la responsabilidad, la lealtad institucional y la prioridad de situar en el centro tanto las condiciones de los profesionales como la calidad de la atención a los pacientes".