C.Valenciana exige a García una solución para evitar una huelga de médicos que ha afectado a 200.000 personas

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VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha exigido este viernes a ministra del ramo, Mónica García, que busque una solución que evite la próxima huelga de médicos convocada para el 27 de abril y que ya ha afectado a cerca de 200.000 valencianos. "Es un problema que tiene que resolver ella. El Estatuto Marco lo tiene que resolver ella", ha reclamado.

Gómez ha realizado estas declaraciones antes de asistir al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordarán la huelga que sindicatos médicos mantienen convocada durante una semana al mes hasta junio para mostrar su rechazo al Estatuto Marco y demandar un texto propio para el colectivo médico y facultativo. Este punto se incluyó en el orden del día del CISNS ante la presión de las CCAA.

Al respecto, ha señalado que asiste al Consejo con "una línea constructiva y de diálogo", pero "también contundente" porque es "responsabilidad directa de la ministra y es la ministra quien tiene que buscar soluciones para resolver un problema" que está suponiendo "un trastorno a centenares de miles, por no decir millones de españoles". En el caso de la Comunitat Valenciana ha cuantificado en cerca de 200.000 los actos médicos suspendidos por la huelga: 83.117 personas han dejado de ser atendidas en consultas externas, 22.373 en técnicas, 3.059 en cirugías y 98.696 en Atención Primaria.

Por ello, ha recalcado que "las 17 comunidades autónomas de una forma uniforme, más allá del color político, le solicitamos a la ministra que incluyese el tratamiento sobre una huelga que en este momento es el mayor problema que tiene la sanidad española y que lamentablemente no se había incluido" en el orden del día.

Gómez ha recalcado que por su parte del Consell se sigue generando "eficiencia, dinamismo y eficacia, para intentar resolver los problemas con políticas multidisciplinares, con mínimos ajustados a estas huelgas indefinidas, buscando protocolos y circuitos alternativos para poder resolver este grandísimo impacto que están sufriendo los valencianos, como el resto de los españoles, por una situación que ha provocado el Ministerio y no las comunidades autónomas".

ESTATUTO MARCO

Preguntado por si apoyan que la reivindicación de los médicos de tener un Estatuto propio, ha señalado que apuestan por "una línea de diálogo" y que "tengan un capítulo propio como mínimo" porque su situación es "distinta al resto".

"Yo no entendería que se firmase un Estatuto Marco sin estar uno de los mayores protagonistas del sistema sanitario público que son los médicos, que es lo que realmente en este momento está sucediendo", ha criticado.

En el corto plazo, ha apuntado que las prioridades para el Ministerio deben ser encontrar "soluciones ante problemas que tiene que resolver ella" porque, ha insistido, el Estatuto "lo tiene que resolver ella" y además ha exigido que para "las condiciones y soluciones que ella pacte con los sindicatos que generen un impacto económico tiene que haber una financiación para que las comunidades autónomas las podamos asumir", ha apostillado.