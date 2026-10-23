C.Valenciana critica el CISNS: "Ha habido más criterios de oportunidad política que gestora"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha participado telemáticamente este viernes en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), una reunión que ha calificado "con más criterios de oportunidad política que gestora" y que considera que "culmina una legislatura fallida", en la que las reformas legislativas más importantes anunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, no han llegado a aprobarse por las Cortes Generales, como consecuencia de la disolución y la convocatoria electoral.

"De los once plenos del CISNS celebrados durante 2026, ocho han tenido carácter extraordinario, lo que refleja una utilización recurrente de un mecanismo que debería reservarse para circunstancias que justificasen su excepcionalidad. Este Consejo debe ser un espacio de planificación, diálogo, cooperación y construcción de consensos, no un instrumento para trasladar a las comunidades autónomas decisiones precipitadas o calendarios condicionados por las prioridades políticas del Ministerio", ha reprochado Gómez en un comunicado.

El conseller de Sanidad ha resaltado su posición a favor de aquellos puntos que contaban con el "suficiente rigor técnico y consenso" como son las dos nuevas unidades de referencia (CSUR) en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València y la incorporación de una nueva unidad de patología compleja de columna pediátrica y del adolescente para su posterior designación como CSUR.

Asimismo, el conseller ha considerado "muy relevante" la aprobación de los criterios de priorización de pacientes, la asignación de centros y la aprobación de un registro único para la atención a pacientes con indicación de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

Otro de los puntos aprobados ha sido la distribución de los fondos procedentes de la disposición adicional sexta de la Ley del Medicamento, así como de los presupuestos del Estado destinados a diversas líneas de vigilancia de cáncer, tabaquismo o trasplantes, entre otros, con destino a la Comunitat Valenciana.

CONTINUIDAD DE LOS FONDOS

En este punto, Gómez ha indicado que su posición siempre va a estar "del lado de los intereses de la sanidad pública valenciana" y ha propuesto la continuidad de estos fondos para futuras anualidades.

Al inicio del pleno, la mayoría de las comunidades autónomas se han negado a aprobar las dos actas anteriores del Consejo, del 11 de septiembre y 14 de octubre, reuniones que fueron convocadas "por correo electrónico", al entender que "se incumplía el quórum mínimo exigido para su válida constitución".

"Normas de relevancia como son la relación laboral especial de los residentes y la información relativa a la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo deben ser objeto del necesario análisis y consenso y no en un pleno por correo electrónico. No podemos admitir que el Ministerio nos haga partícipes de la asistencia a unos plenos de los que nunca hemos formado parte", ha denunciado Marciano Gómez.

Del mismo modo, el conseller se ha referido a la no aprobación del Real Decreto relativo a las listas de espera dado que "incorpora documentos que no presentan todavía un grado de madurez suficiente para su incorporación al texto normativo, lo que plantea dudas sobre la oportunidad de incorporarlo al proyecto de RD antes de que hayan concluido los trabajos y se pueda contar previamente con una guía técnica para su implantación".

"Resulta difícil justificar la urgencia por aprobar una norma centrada en la medición de las demoras, mientras siguen pendientes las decisiones necesarias para abordar sus causas. La prioridad política del Ministerio no debería limitarse a mejorar la forma en que se contabilizan las listas de espera, sino centrarse en resolver el conflicto con los profesionales, preservar la capacidad asistencial y adoptar medidas efectivas que permitan reducir los tiempos de espera de los pacientes", ha finalizado el conseller de Sanidad.