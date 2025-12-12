Archivo - CISNS.-Euskadi pide a la ministra que asuma su responsabilidad para lograr "ya" un acuerdo sobre el estatuto marco - IREKIA - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha participado este viernes en la reunión del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, donde ha reclamado a la ministra Mónica García un "cambio de actitud" ante la huelga médica y la falta de profesionales. En concreto, le ha exigido "responsabilidad y compromiso" para una "solución inmediata" que "alivie la presión" que soportan tanto los profesionales como los pacientes.

Durante su intervención en el Consejo Interterritorial, el consejero ha instado a la ministra a alcanzar un consenso que "dé estabilidad y respuestas en todo el Estado". Martínez ha reclamado a García que asuma su responsabilidad para lograr un acuerdo "ya" sobre el nuevo Estatuto Marco que regule las condiciones laborales del personal sanitario y que elabora su Ministerio.

Ha recordado que la huelga de médicos, en marcha estos días, se suma a convocatorias sucesivas anteriores de distintos colectivos sanitarios, y ha añadido que "ya hay una nueva prevista para enero si no se avanza en las negociaciones".

Alberto Martínez ha mostrado su preocupación ante la situación, "que es especialmente alarmante" por el momento en el que ha llegado, dado que se está en plena campaña de gripe, con alta incidencia del virus y miles de consultas y atenciones afectadas en hospitales y centros de salud de todo el Estado.

"No podemos afrontar una presión asistencial tan alta en medio de un conflicto laboral y, además, sin medidas por parte del Ministerio que garanticen un relevo adecuado de profesionales", ha advertido el consejero.

También ha exigido explicaciones a la ministra sobre el modelo organizativo que propone en el Estatuto Marco para las guardias médicas, a qué sistema se quiere llegar y qué previsión económica maneja el Ministerio para hacer frente a los cambios que plantea.

Asimismo, Martínez ha mostrado su inquietud ante la falta de medidas frente a la escasez de médicos, un problema que "considera estructural y creciente". Ha denunciado que, mientras muchos facultativos -dispuestos a mantenerse activos en el sistema- están recibiendo cartas que les comunican su jubilación, sigue sin resolverse la petición realizada por Euskadi hace meses para ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años.

"RETRASO SIN PRECEDENTES"

A ello se suma, ha subrayado, el "retraso sin precedentes" del Ministerio en la publicación del listado provisional de admitidos al examen MIR. "Por primera vez en 40 años no se han cumplido los plazos fijados en el BOE, lo que paraliza la entrada de nuevos médicos en el sistema", ha señalado.

El consejero ha concluido pidiendo a la ministra "responsabilidad y compromiso" para encontrar "una solución inmediata que devuelva estabilidad al sistema sanitario y alivie la presión que soportan tanto los profesionales como los pacientes".