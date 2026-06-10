Cataluña dice compartir "buena parte" de la carta de las CC.AA. a Sanidad pese a no adherirse

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña ha asegurado este miércoles que comparte "buena parte" de las reflexiones de la carta suscrita por diversas comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en relación a la reforma del Estatuto Marco, pero que no comparte iniciativas que puedan profundizar en el contexto de conflictividad actual.

El departamento ha asegurado que "el hecho de no haberse adherido a este texto no implica desacuerdo con su contenido", informa en un comunicado.

Ha dicho que la posición de la Conselleria de Salud ha sido y continuará siendo la de contribuir "de manera constructiva" a todos aquellos espacios de diálogo y trabajo que permitan acercar posiciones y construir consensos para superar la situación actual, con el objetivo de beneficiar a los profesionales, los pacientes y el conjunto del sistema sanitario.

Catalunya ha expresado reiteradamente la necesidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se convierta en un "espacio efectivo de diálogo y concertación para abordar los retos estructurales" que afronta el sistema sanitario.

Entre estos retos, ha destacado la necesidad de abordar una reforma del modelo de financiación autonómica que permita garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos de salud.

En la reunión del CISNS, Salud ha expresado que no considera oportuno el orden del día propuesto, ya que se produce pocos días después de que el Ministerio haya remitido el anteproyecto de ley del Estatuto Marco al Consejo de Ministros para impulsar su tramitación.

Catalunya ha defendido que el futuro Estatuto Marco debe respetar plenamente el marco competencial de las CC.AA. en el ámbito de la organización y la gestión de los servicios de salud, y que hasta que no sea una realidad respetar los acuerdos adoptados y vigentes y "no perjudicar los espacios de negociación actualmente abiertos en el ámbito del Siscat".

Ha afirmado que el departamento seguirá defendiendo el respeto al marco competencial, la necesidad de impulsar medidas estructurales y la legitimación de los espacios efectivos de negociación con las organizaciones sindicales, con la voluntad de contribuir a consensos para fortalecer el sistema sanitario y mejorar las condiciones de sus profesionales.